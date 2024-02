Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025?

Selon ce que rapportent plusieurs médias européens, le septuple champion de formule 1 Lewis Hamilton passerait de l’écurie Mercedes à Ferrari dès la saison prochaine.

Selon les sources, le personnel de l’usine Mercedes serait mis au fait de la nouvelle tôt jeudi avant que le directeur technique Toto Wolf tienne un point de presse officiel, en après-midi.

Le Britannique est sous contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de 2024, mais il a récemment signé un nouveau pacte de 100 millions de livres pour rester avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2025.

On s’attend à ce que Hamilton remplace Carlos Sainz fils dans la Scuderia, car son contrat vient d’entrer dans sa dernière année. Le pilote numéro un, le Monégasque Charles Leclerc, a en poche une entente à long terme toute fraîche.

Si le tout devait être confirmé plus tard dans la journée, cela mettrait un terme à une fructueuse collaboration pendant laquelle Hamilton a été sacré sept fois champion, dont six fois sur une période de sept ans, entre 2014 et 2020.

Les choses se sont quand même dégradées depuis, et il n’a pas remporté un grand prix depuis la saison 2021.

Ni Ferrari ni Mercedes n’ont émis de commentaires.