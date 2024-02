Les Flames envoient Elias Lindholm aux Canucks

Les Canucks de Vancouver ont fait l'acquisition, mercredi, du joueur de centre Elias Lindholm, cédant en retour aux Flames de Calgary l'attaquant Andrei Kuzmenko, un premier choix au repêchage, deux jeunes défenseurs et un choix conditionnel de 4e ronde.

Les deux équipes en ont fait l'annonce sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Kuzmenko, 27 ans et natif de Russie, a récolté 8 buts et 13 mentions d'aides cette saison avec les Canucks. Il avait rejoint Vancouver à l'été 2022. La saison dernière, l'ailier gauche avait amassé 74 points, dont 39 buts, en 81 matchs.

En plus du premier choix des Canucks au repêchage 2024, les Flames ont aussi obtenu les défenseurs Hunter Brzustewicz et Joni Jurmo, deux choix de 3e ronde, respectivement en 2023 et 2020.

Brzustewicz, originaire de Washington au Michigan, est âgé de 19 ans. Il compte 8 buts et 61 mentions d'aide en 47 matchs cette saison avec les Rangers de Kitchener, dans la Ligue junior de l'Ontario. Jurmo, de Finlande, évolue dans la Liiga du pays avec le KooKoo de Kouvola.

Lindholm, 29 ans, était l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des échanges en vue de la date limite des transactions, le 8 mars. Il a récolté 32 points en 49 matchs cette saison, en baisse depuis son sommet de 84 points en 82 matchs atteint lors de la saison 2021-2022. Il sera joueur autonome à la fin de la saison.