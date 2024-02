Maintenant que les noms de cinq hockeyeurs inculpés sont connus en rapport avec la présumée agression sexuelle collective survenue à London en juin 2018, des questions malaisantes s’imposent.

Lundi prochain, le 5 février – immédiatement après la présentation du week-end des étoiles de la LNH à Toronto –, la police de London tiendra une conférence de presse au cours de laquelle il sera question des inculpations du gardien Carter Hart (Flyers de Philadelphie), du défenseur Cal Foote (Devils du New Jersey) et des attaquants Michael McLeod (Devils du New Jersey), Dillon Dube (Flames de Calgary) et Alex Formenton (club suisse d’Ambri Piotta).

Les Canadiens, qui idolâtrent leurs meilleurs hockeyeurs – allant parfois jusqu’à en faire des héros dès leur adolescence –, n’ont pas l’habitude de ce genre d’intervention judiciaire au cœur de leur sport national. L’histoire récente a aussi démontré que les Canadiens préfèrent généralement regarder dans une autre direction quand on leur révèle des aspects sordides de la culture du hockey.

À peu près à la même date l’an dernier, nous en avions d’ailleurs eu un fort bel exemple.

À l’extérieur du Québec, on avait eu droit à un ahurissant silence quand un juge de la Cour supérieure de l’Ontario avait écrit que la preuve qu’on lui avait soumise dans le cadre d’une demande de recours collectif l’avait convaincu que des joueurs évoluant dans la WHL, l'OHL ou la LHJMQ avaient été torturés, confinés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, physiquement et sexuellement agressés, violés, victimes de viols collectifs, forcés d’agresser physiquement ou sexuellement des coéquipiers, encouragés à agresser sexuellement, individuellement ou en groupe, des jeunes femmes invitées à des partys d’équipe; forcés de boire ou de manger de l’urine, de la salive, du sperme, des excréments ou d’autres substances abjectes; forcés de s’auto-infliger des blessures, forcés de commettre des actes de bestialité .

Au Québec, la gestion de la crise découlant de cette décision d’un tribunal ontarien a coûté son poste au commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. Mais incroyablement, ses collègues de la Ligue de l’Ouest (Ron Robison) et de la Ligue de l’Ontario (David Branch) n’ont pas été inquiétés un seul instant!

Si de tels actes de barbarie ne sont pas parvenus à susciter l’indignation – ni même une simple discussion – dans la vaste majorité du pays, il est difficile de croire que le procès des cinq accusés du scandale de Hockey Canada constituera un moment décisif dans la culture du hockey canadien. Ceux qui espèrent une telle révolution risquent d’être très déçus.

***

À ce sujet, Sheldon Kennedy a accordé une extraordinaire entrevue plus tôt cette semaine au confrère Pierre Lebrun, du site The Athletic.

Au sujet du procès criminel qui se profile à l’horizon, Kennedy a fait valoir que les choses ne peuvent jamais s’améliorer avant qu’on finisse par connaître la vérité. À ses yeux, la question de la culpabilité ou de l’innocence des accusés se réglera d’elle-même au tribunal.

Mais l’enjeu qu’il ne faut absolument pas perdre de vue, rappelle-t-il, c’est qu’il faut finir par comprendre comment nous avons pu en arriver là.

Je sais que les gens n’aiment pas entendre parler de cela, mais je pense que nous avons tous besoin de savoir ce qui s’est passé avec le système. Un problème systémique ne repose pas sur les épaules d’une seule personne. C’est le système environnant qui en est responsable. Comment le système de hockey canadien a-t-il pu faire en sorte que tant de personnes occupant des positions de leadership aient pu croire que c’était la bonne chose à faire (de conclure une entente hors cour avec la présumée victime, protégeant ainsi les agresseurs)? À mes yeux, c’est parce qu’ils avaient toujours agi de cette manière dans le passé , a-t-il plaidé.

À ceux qui espèrent que le futur procès et le changement de garde survenu à la tête de Hockey Canada suffiront à provoquer un drastique changement de culture au sein de notre sport national, il sert une mise en garde. Nous disons vouloir développer de bonnes personnes, mais je n’ai pas vu Hockey Canada déployer les outils nécessaires au niveau national pour atteindre cet objectif , dit-il.

Lorsqu’il est question de la forte propension des acteurs du hockey canadien à s’enfouir la tête dans le sable, Sheldon Kennedy sait de quoi il parle.

Quand des hockeyeurs juniors ont déposé leur demande de recours collectif pour dénoncer les traitements abominables mentionnés plus haut, les dirigeants des trois ligues junior canadiennes avaient demandé à Kennedy de siéger au sein d’un comité indépendant pour faire la lumière sur la culture du hockey junior. Or, quand ils ont constaté que le rapport corroborait la version des plaignants, les ligues junior ont simplement camouflé le rapport.

***

Cela dit, il y a toutes sortes de questions qui flottent dans l’air, qui sont susceptibles de surgir au tribunal ou ailleurs, et qui pourraient nous éclairer tant sur les circonstances de cette présumée agression sexuelle que sur la culture qui régnait à Hockey Canada, au sein du hockey junior et dans la LNH.

Par exemple, il serait intéressant de connaître l’identité de l’employé de Hockey Canada qui a contacté les présumés agresseurs au lendemain du viol collectif allégué afin de les prévenir que la police était au courant de l’affaire.

Énormément de gens espèrent aussi savoir qui sont les trois joueurs qui n’ont pas été accusés par la police de London.

Dans la poursuite qu’elle avait intentée au printemps 2022, la présumée victime visait Hockey Canada, les trois ligues junior majeur canadiennes et huit joueurs qui n’avaient été identifiés que par le pseudonyme John Doe et leur année de naissance. Les trois joueurs non accusés ont-ils été épargnés faute de preuve ou faute de participation directe? Ont-ils tenté d’intervenir pour stopper la présumée agression? S’ils étaient bel et bien présents, certains d’entre eux seront-ils appelés à témoigner, par la défense ou la couronne, pour expliquer ce qu’ils ont vu?

***

Dans un avenir plus rapproché, Gary Bettman participera vraisemblablement à sa traditionnelle conférence de presse du week-end des étoiles cette fin de semaine à Toronto.

La LNH dit avoir complété son enquête sur ce présumé viol collectif depuis le début de l’été dernier. Mais à ce jour, le silence radio persiste. Et bien malheureux sont ceux qui ont tenté de trouver des informations au sujet des inculpations des cinq joueurs sur le site internet de la ligue!

Il y a fort à parier que Bettman évitera encore de répondre aux questions en arguant que la police de London n’a pas encore pris position publiquement. Si Bettman choisit cette voie, sa position sera difficile à défendre puisque les avocats desdits joueurs ont déjà clairement indiqué que leurs clients feront face à des accusations.

Par ailleurs, si Bettman choisit de commenter l’affaire, il sera utile de savoir depuis combien de temps les dirigeants des équipes de sa ligue savaient qu’ils comptaient un présumé agresseur dans leurs rangs.

Pourquoi, par exemple, les Sénateurs d’Ottawa ont-ils décidé de larguer Alex Formenton dès l’été 2022, à l’âge de 21 ans et après une saison de 18 buts, alors que d’autres équipes ont continué à utiliser les quatre autres accusés comme si de rien n’était?

Bref, ce n’est peut-être pas seulement au procès de cinq présumés agresseurs qu’on assistera éventuellement. On risque aussi d’en apprendre davantage sur le système et sur ceux qui ont perpétué cette horrible culture du balayage sous le tapis.

C’est ce que Sheldon Kennedy souhaite. Mais il n’est pas sûr que les Canadiens veuillent entendre cela.