La Canadienne Jessie Fleming passe aux Thorns de Portland

Après quatre saisons avec la formation londonienne du Chelsea FC, la Canadienne Jessie Fleming est de retour en Amérique du Nord avec les Thorns de Portland, dans la NWSL .

L'attaquante y sera en pays de connaissance puisque deux de ses compatriotes, Janine Beckie et Christine Sinclair, sont déjà membres du club.

Cette transaction, estimée à 250 000 livres (425 000 $ CA), est déjà présentée comme le plus important transfert de l’histoire du circuit nord-américain.

Pendant son séjour en Angleterre, Fleming a pris part à 65 matchs et a inscrit 10 buts et 3 passes décisives. Elle y a ajouté un but et une aide en compétitions de l’ UEFA .

Publicité

Elle a aussi participé à trois conquêtes d'affilée de la Coupe de la fédération (FA Cup) et de la Super League féminine.

Dans le communiqué officiel publié mercredi par les Thorns, Fleming s’est réjouie de l’occasion qui s’offre à elle.

Je suis très heureuse de me joindre aux Thorns de Portland et surtout de faire partie de la formidable communauté qui entoure l’équipe. J’ai hâte que ça commence , a indiqué la femme de 25 ans native de London, en Ontario.

Fleming compte 123 sélections en équipe nationale, avec laquelle elle a réussi 19 buts et 6 passes décisives. Elle était membre de l’équipe championne aux Jeux de Tokyo et de celle qui a été médaillée de bronze à Rio, en 2016.

Elle vient d’être choisie pour une troisième année de suite de joueuse canadienne de l’année.