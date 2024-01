Alexis Guimond 3e à Cortina d’Ampezzo

Alexis Guimond a profité de la journée de mercredi pour récolter son 11e podium de la saison en Coupe du monde de paraski alpin avec sa 3e place en slalom géant debout à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Déterminé à se racheter après avoir été écarté du classement de la descente la veille, le Québécois n’a pas raté sa chance de renouer avec le podium.

Il a conclu sa course à 2,07 secondes du vainqueur, le Français Arthur Bauchet (1 min 16 s 87/100), pour remporter sa 4e médaille de la campagne en slalom géant. Le Suisse Robin Cuche (+0,94 s) a pour sa part fini 2e.

C’était une bonne journée pour moi aujourd’hui. J’avais une approche très agressive, surtout en haut et en milieu de parcours. Ma ligne de course était excellente et j’étais dans le coup pour la victoire, mais j’ai pris un saut en bas de parcours et ça m’a un peu trop ralenti , a dit Guimond en entrevue avec Sportcom.

Grâce à ce nouveau podium, le skieur de 24 ans demeure au plus fort de la lutte pour l’obtention du globe de cristal en slalom géant. Il occupe provisoirement le 3e rang du classement avec 200 points, derrière Bauchet (280) et Cuche (240).

Il aura l'occasion de réduire l’écart avec ses deux rivaux dès ses prochaines courses à Sapporo, au Japon, les 10 et 11 février.