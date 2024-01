Les patineurs artistiques Annika Behnke et Kole Sauve ont été choisis pour être les porte-drapeaux du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse de Gangwon, en Corée du Sud.

Le duo albertain a dominé l'épreuve en couple plus tôt cette semaine.

La force et la résilience dont ils ont fait preuve pendant leur performance et qui leur a permis de remporter cette médaille historique constituent une source d'inspiration et un reluisant exemple de l'esprit olympique , a déclaré la cheffe de mission canadienne Lisa Weagle dans un communiqué.

Cette dernière faisait référence à la chute dont Behnke a été victime lors d'une approche devant mener à une vrille, avant que le couple se ressaisisse pour récolter la première médaille d'or du pays en patinage artistique dans l'histoire des JOJ.

Behnke, 14 ans, de Peace River, et Sauve, 16 ans, d'Edmonton, participeront à l'épreuve par équipe jeudi avant la cérémonie, qui se tiendra en soirée.

Le skieur Charlie Beatty et la curleuse Chloe Fediuk ont été les porte-drapeaux à la cérémonie d'ouverture.