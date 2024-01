Ariane Fortin de retour de mission

La belle aventure sud-coréenne d’Ariane Fortin a pris fin abruptement au bout de trois années passées à transmettre sa passion pour le noble art dans un univers devenu moins étranger.

Celle qui occupe toujours le poste de présidente de Boxe Québec a été informée par les nouveaux responsables de la Fédération de boxe de la Corée du Sud que son contrat ne serait pas renouvelé.

J’étais ambivalente depuis un petit bout de temps, mais la réponse courte est que ce n’est pas ma décision. Il y a eu un changement à la présidence de la fédé et ils ont décidé de ne plus embaucher d’entraîneurs de l’étranger , a d’abord indiqué Fortin.

C’est sûr que je suis déçue. Je n’étais pas capable de me dire que je ne voulais pas y retourner. Je m’étais fortement liée avec mes athlètes (de l’équipe féminine). Moi et mon collègue Han Soon-chul [médaillé d'argent des poids légers aux JO de Londres en 2012, vaincu en finale par Vasyl Lomachenko, NDLR] les avons montées ensemble. J’aurais aimé boucler la boucle avec elles , a ajouté celle qui a vécu sa deuxième expérience olympique, en tant qu’entraîneuse, à Tokyo, en 2021, après celle qu’elle a connue comme athlète à Rio de Janeiro, en 2016.

N’allez surtout pas croire qu’elle est amère de ce changement soudain. Bien au contraire, elle est rentrée à la maison plus forte d’une expérience enrichissante et avec des liens amicaux et professionnels durables.

Je suis vraiment fière parce qu’aux Championnats continentaux 2022, en Jordanie, l’équipe féminine coréenne a connu ses meilleures performances à vie. On a ramené une médaille d’or, une en argent et quatre de bronze. Notre médaillée d’or y a été élue meilleure boxeuse du tournoi.

Au-delà de la performance sportive, Fortin estime qu’elle a eu un effet important sur la confiance des jeunes filles qu’elle a dirigées.

Publicité

Le défi de la Corée est arrivé dans ma vie à un moment charnière, parce que les années qui suivent la retraite d’un athlète [elle a raccroché ses gants en 2017, NDLR] sont souvent très tumultueuses , a-t-elle reconnu.

Même en se sachant bien préparée pour sa retraite sportive avec, en poche, un baccalauréat et des idées plein la tête, elle admet avoir trouvé la transition très difficile et avoir traversé des périodes dépressives.

Je n’avais pas le sentiment que la vie post-athlète pouvait être aussi l’fun que la vie d’athlète. C’est pour ça qu’au-delà du travail lui-même, je me suis sentie revivre grâce à cette opportunité coréenne.

Ouvrir en mode plein écran Ariane Fortin et la médaillée d'or coréenne Oh Jeon-ji aux Championnats d'Asie en 2022. Photo : Courtoisie Ariane Fortin

Et maintenant?

Ariane Fortin n’a appris qu’elle ne retournerait pas en Corée du Sud que 48 heures avant que Radio-Canada Sports la joigne à la maison.

Publicité

La question s’imposait donc d'elle-même : vers quoi va-t-elle maintenant se tourner pour la suite de son parcours?

En plus de ses responsabilités de présidente de Boxe Québec, où elle est au cœur d’un troisième mandat de deux ans, la femme de 39 ans offre aussi son expertise à la section Sports de combat de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

On a d'ailleurs pu l'apercevoir lors de récents événements de boxe professionnelle dans la province.

Je complète en ce moment un contrat de neuf mois qui prendra fin le 31 mars. Je suis consultante et mon mandat est de produire un rapport dans lequel j’émettrai des recommandations pour voir comment la Régie peut mieux encadrer les athlètes concernant leur sécurité physique et financière.

Sans entrer dans les détails, elle a tout de même laissé entendre que l’aspect médical faisait l’objet d’une attention particulière.

On souhaite ainsi s’assurer que l’on procède aux bons examens et que ceux-ci puissent concorder avec les pratiques actuelles, puisque la réglementation toujours en vigueur date de la fin des années 70.

C’est dans cette optique que Fortin a consulté les médecins de la Régie, un neurologue et un neuropsychologue, et qu’elle a comparé les informations récoltées à ce qui est observé dans d’autres commissions athlétiques.

Aimerait-elle poursuivre cette collaboration avec la RACJ au-delà du 31 mars?

C’est certain que j’aimerais travailler à mettre en place ces recommandations par la suite, maintenant que j’ai une bonne connaissance du terrain. Mais, pour le moment, rien n’est décidé. J’ai aussi tendu des perches pour entraîner des boxeuses en Europe, notamment en Espagne. Mon plan no 1 était la Corée. Donc, ça reste à voir , a-t-elle laissé entendre en guise de conclusion.

Alors, oui, Ariane Fortin est de retour au Québec. La vraie question est de savoir pour combien de temps encore.