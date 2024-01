Le Comité international olympique (CIO) a réitéré mercredi son opposition au projet de construction d'une nouvelle piste à Cortina d'Ampezzo afin d'accueillir les épreuves de bobsleigh, de luge et de skeleton aux Jeux de 2026. Cette option avait été privilégiée mardi par les organisateurs italiens.

L'instance basée à Lausanne est fermement convaincue que le nombre actuel de centres de glisse, à l'échelle mondiale, est suffisant pour le nombre actuel d'athlètes et de compétitions dans les disciplines concernées, a indiqué un porte-parole du CIO à l' AFP .

Cette position est tout sauf une surprise puisque l'hypothèse de voir les organisateurs des Jeux de Milan-Cortina d'Ampezzo opter pour un site neuf était déjà une préoccupation de la commission d'évaluation du CIO dans son premier rapport en 2019, réitérée au cours de chaque discussion concernant ce site , précise la même source.

Sur le fond, la voie choisie mardi à Milan par le comité d'organisation, qui doit encore être validée par la société chargée de la livraison des infrastructures olympiques, est une nette entorse aux réformes adoptées par le CIO en 2014 dans son Agenda 2020 .

Afin d'enrayer la flambée des coûts et la crise des candidatures pour accueillir les Jeux, l'organisation avait notamment décidé qu'aucun site permanent ne devrait être construit sans un plan d'héritage clair et viable , c'est-à-dire sans prévoir son usage et son financement futurs.

Publicité

Pour cette raison, le CIO s'était montré très satisfait, lors de sa session tenue en octobre dernier à Mumbai, en Inde, de voir les organisateurs italiens se diriger plutôt vers une délocalisation des épreuves de bobsleigh, de luge et de skeleton à l'étranger, par exemple en Suisse ou en Autriche.

En outre , comme l'instance l'avait déjà souligné à Mumbai, seules les pistes existantes et déjà en service devraient être prises en considération en raison des délais très courts , a rappelé le porte-parole.

Mais désireux d'éviter ce qu'il considère comme un camouflet, alors qu'il a mis le Fabriqué en Italie au centre de son action, le gouvernement ultraconservateur de Giorgia Meloni a repris la main sur le dossier, en décembre, et a relancé le projet de piste à Cortina, abandonné une première fois en 2023, faute d'entreprises intéressées.