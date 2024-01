On connaît maintenant les quarts de finalistes de cette 34e Coupe d'Afrique des nations. Une chose est sûre, aucun des demi-finalistes du dernier tournoi n'y prendra part. Encore une fois, ces huitièmes de finale ont offert tout un spectacle.

Une fois de plus, les Éléphants trompent les pronostics

Le gros choc de ces huitièmes s’est joué entre le pays hôte, la Côte d’Ivoire, et le Sénégal, tenant du titre. Les Éléphants, véritables miraculés du premier tour en terminant meilleurs 3es, affrontaient la seule équipe invaincue, les Lions de la Teranga.

À la quatrième minute, les Lions mordent déjà et c’est 1-0.

Dans les tribunes, on commence à ne plus croire aux miracles. Il faudra attendre la 86e minute pour libérer tout un pays jusque-là en apnée. L'arbitre appelle un tir de pénalité qui est réussi.

On est à égalité, le pays hôte et ses supporteurs peuvent enfin respirer.

Arrive ensuite la cruelle séance de tirs au but. À la surprise générale, la Côte d’Ivoire se qualifie. Une fois encore, le miracle opère. Dans les tribunes, sur la pelouse et dans les rues, c'est l'euphorie. Est-ce qu'il y aurait, comme en 1992, des sorciers dans les parages de l’équipe?

Des supporters ivoiriens

La pyramide s'écroule

Les Pharaons d’Égypte n’auront pas réussi à dompter les Léopards du Congo.

Les joueurs de la RDC ont résisté à la suprématie égyptienne dans un match à couper le souffle. Sept fois championne d'Afrique, l'équipe privée de son attaquant vedette Mohamed Salah a dû finir le match à 10. Malgré cela, on a dû se rendre jusqu’aux tirs au but pour déterminer le gagnant. Une interminable épreuve, où pas moins de neuf tireurs ont dû se présenter, s'est conclue de manière dramatique pour l’Égypte.

Les courageux Léopards vont donc retrouver la Guinée en quarts de finale.

La Guinée ne pouvait que gagner

Le duel entre les deux Guinée n’a pas rempli ses promesses.

On a assisté à un match ou l'on ne se posait pas la question Qui veut gagner? , mais plutôt Qui ne veut pas perdre? , tellement les deux équipes jouaient sur les freins, sans trop d'imagination dans le jeu. Entre autres, on aurait eu du mal à départager les deux équipes au rayon des mauvaises passes. Il faut saluer la patience des partisans de la Guinée, les plus bruyants et remuants dans les tribunes.

Ils vont devoir attendre la 98e minute pour exulter.

Avec sa supériorité numérique, la Guinée (la Guinée équatoriale a été réduite à 10 joueurs après une expulsion) va enfin trouver la faille dans la défense équatorienne, dans la dernière minute du temps supplémentaire, en marquant le but qualificatif qui lui ouvre les portes des quarts de finale.

Les Lions ont été domptés

Dans le match Nigeria-Cameroun, on s’attendait à un choc entre l’expérience et la jeunesse. Encore une fois, c’est la sagesse qui a payé.

Tranquillement, les Super Aigles ont survolé leur match contre des Lions indomptables qui manquaient de mordant.

Les Camerounais, miraculés du premier tour, n'auront pas fait le poids, encaissant deux buts sans jamais véritablement inquiéter une équipe nigériane dominatrice dans tous les aspects du jeu. Les Super Aigles ont maintenant rendez-vous avec l’Angola.

Défaite du Cameroun, victoire du Nigéria

Des Gazelles trop rapides pour les Braves guerriers

L'équipe angolaise a été impitoyable contre les pauvres Namibiens.

Les Gazelles noires d’Angola ont complètement étourdi les Braves Guerriers de la Namibie. Trois buts sans riposte, et la note aurait pu être encore plus salée. C’est la troisième participation en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations pour l’Angola.

Cap-Vert-Mauritanie, un soccer total

Les deux petits poucets qui se sont invités dans ce huitième de finale ont lutté jusqu’au bout. Les Cap-Verdiens, surprenants 1ers de leur groupe, affrontaient les Mauritaniens, qui avaient créé l’exploit d’éliminer l’Algérie au premier tour.

Le match débute comme un combat de championnat du monde de boxe. Les deux équipes se rendent coup pour coup, avec chacune des occasions de marquer. Le rythme est endiablé et la deuxième demie ne ralentit pas l'ardeur des joueurs.

En fin de match, ce sont les Cap-Verdiens qui sont les plus menaçants, en multipliant les occasions. Puis, à la 86e minute, un tir de pénalité est accordé au Cap-Vert. Ryan Mendes marque et qualifie ainsi les Requins bleus pour leurs premiers quarts de finale.

Bravo aux deux équipes, qui nous ont offert un soccer total.

Mali-Burkina Faso, les Aigles contre les tenaces Étalons

Les Aigles du Mali ont montré leurs serres tôt dans le match, mais après 45 minutes, un seul but avait été marqué.

Comme ils l’ont fait en première demie, les Maliens frappent tôt en deuxième et c’est 2-0. Mais les Étalons ne s’avouent pas vaincus et un tir de pénalité légitime permet au Burkina Faso de réduire l'écart.

Le Mali résiste aux assauts des Étalons, qui doivent s’avouer vaincus. Les Maliens retrouvent les miraculés ivoiriens en quarts.

L'Afrique du sud élimine le Maroc

L'Afrique du Nord assommée par l'Afrique du Sud

Dans ce match, c’est l’honneur de l’Afrique du Nord qui était en jeu. Après l’élimination de l‘Algérie et de la Tunisie, le Maroc était la dernière équipe en lice qui provient de ce coin de l’Afrique.

Ce sont finalement les Bafana-Bafana qui surprennent d'abord les Lions de l'Atlas. Pour les partisans marocains, c’est un long calvaire qui commence. Il leur faudra attendre la 81e minute pour retrouver l’espoir.

L’arbitre accorde un tir de pénalité au Maroc. C’est la force tranquille du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui se présente. Irréprochable depuis le début de la compétition, il frappe la barre et c’est le début de la fin pour les Lions. D’autant plus qu'ils doivent finir le match à 10 après une expulsion. L’Afrique du Sud en profite pour enfoncer un deuxième clou dans le cercueil marocain.

Tristesse et dévastation dans les tribunes marocaines, avec un Achraf Hakimi inconsolable. De l'autre côté du stade, la fête continue pour les Sud-Africains et leurs assourdissantes vuvuzelas.

Ironie du sort, c'est le Maroc qui avait permis à la Côte d'Ivoire de terminer meilleur 3e et de passer au tour suivant. C'est donc devant le petit écran que les Marocains regarderont les Éléphants miraculés poursuivre leur route.