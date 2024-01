Le Rocket de Laval traverse un moment important de sa saison.

Depuis le début décembre, le club-école du Canadien a remporté 13 de ses 18 derniers matchs. Cette séquence lui a permis de combler le retard qu’il accusait par rapport à ses rivaux de la Division nord et d’être au cœur de la bataille pour une place en séries.

Le Rocket vient cependant d’essuyer deux revers successifs, dont une gênante défaite de 7-4 face aux Americans de Rochester au cours de laquelle les hommes de Jean-François Houle ont concédé trois buts sur six lancers ainsi que de nombreux revirements.

Avec trois matchs à disputer avant le match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) et une semaine complète sans jouer, le Rocket doit veiller à ne pas retomber dans ses mauvaises habitudes et à ne pas perdre tout ce qu’il a gagné.

Quand tu as un peu de succès, tu tiens des choses pour acquis et c’est important de rappeler aux joueurs que si l’on a eu du succès, c’est parce qu’on jouait d’une certaine manière, a mentionné Houle. On a eu une belle séquence parce qu’on ne donnait pas beaucoup de revirements, qu’on était durs à affronter et qu’on était hermétiques défensivement.

Deux genres de méritocratie

En raison des manques à l’attaque chez le Canadien et de sa profondeur en défense, deux dynamiques se développent en parallèle au sein de sa filiale. Une rotation basée sur le mérite semble s’être instaurée parmi les attaquants du Rocket, ce qui a mené aux rappels successifs de Mitchell Stephens, Emil Heineman, Joshua Roy et Lucas Condotta, tandis qu’à l’inverse, le Rocket a hérité de défenseurs qui connaissaient des ennuis à la ligne bleue du Montréal.

On l’a vu avec Arber Xhekaj, et maintenant avec Justin Barron. Et il n’est pas dit que quelqu’un d’autre goûtera à cette médecine.

En défense, ça garde tout le monde honnête en haut. Ils viennent de voir que si tu n’es pas constant dans ta façon de jouer, il y a des chances que tu te fasses descendre. C’est le message qui est envoyé.

Et en avant, a ajouté Houle, Condotta, Stephens et Roy ont été rappelés. Ce sont des styles de joueurs différents, et je suis sûr qu’il y en aura d’autres s’il y a des échanges.

Un peu comme Rafaël Harvey-Pinard il y a deux ans, Roy a profité d’un avant-goût de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui lui a permis de voir quels éléments de son jeu il devait améliorer. Dans son cas, il s’agit de son coup de patin, de sa cadence de jeu et de savoir se rendre utile les soirs où tout ne lui sourit pas offensivement.

Ces essais temporaires font partie de la démarche de développement du Canadien et expliquent pourquoi l’organisation ne se jette pas sur le premier joueur soumis au ballottage par une autre formation.

EP292.BALADO.Tellement hockey. EP292 BALADO Tellement hockey Écouter l’audio (EP292. 48 minutes 43 secondes) Durée de 48 minutes 43 secondes 48:43

En défense, Barron est retourné à Laval avec son propre cahier de charges. Ce dernier était déçu d’être réaffecté, mais après avoir vu Xhekaj prendre le taureau par les cornes avec le Rocket, il sait qu’il lui serait inutile de s’apitoyer sur son sort.

De toute façon, Barron peut s’inspirer de sa propre expérience. L’an dernier, son passage avec le Rocket lui avait permis de faire des gains qui, aux yeux de Houle, font de lui un meilleur défenseur aujourd’hui.

«J'ai l'impression que mon jeu n'était plus aussi régulier qu'avant Noël , a convenu Barron. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici retrouver le niveau que j'avais et retrouver certains de ces détails et habitudes dans mon jeu.

C'est beaucoup de détails concernant le bâton, beaucoup de choses dans le bas de la zone défensive, l’utilisation de mon bâton pour contrer les montées adverses, pour l’avoir plus souvent sur la rondelle. Et puis, je pense que c'est aussi d’être un peu plus difficile à affronter dans les coins de patinoire et dans mon territoire en général.

Ouvrir en mode plein écran Logan Mailloux (à droite) a profité du séjour d'Arber Xhekaj à Laval pour donner un nouvel élan à la saison. Photo : X/Rocket de Laval

L’émergence de Logan Mailloux

Barron a inversé de place avec Xhekaj, qui a été rappelé par le Canadien le 22 janvier. Dans le vestiaire du Rocket, on s’ennuie déjà de son entrain et de sa personnalité imposante.

Plusieurs ont souligné l’impact positif qu’avait eu Xhekaj sur la saison recrue de Logan Mailloux dans la Ligue américaine. Le temps nous dira si l’arrière de 20 ans, qui représentera le Rocket au match des étoiles de la LAH, souffre ou non du rappel de Xhekaj. En attendant, il est quand même au cœur d’une séquence de sept matchs avec au moins un point. S’il en inscrit un face aux Comets d’Utica, jeudi à la Place Bell, il s’agira d’un nouveau record pour un défenseur du Rocket.

Mais ce n’est pas seulement que Mailloux a récolté 18 points à ses 19 derniers matchs. Comme l’a souligné son nouveau partenaire Tobie Paquette-Bisson, c’est aussi qu’il ne se complique plus autant la vie qu’il ne le faisait en début de saison.

Mailloux est désormais capable de faire des jeux simples.

On savait que c’était un bon joueur, c’est une question de constance et juste d’être intelligent avec la rondelle, a expliqué Paquette-Bisson. Au début de l’année, il pouvait connaître un bon match, marquer un but, et là il essayait une passe transversale soulevée, ou de passer la rondelle entre trois gars. C’était dans des petites affaires de même où son expérience est entrée en jeu. Mais il a prouvé en l’espace de 40 matchs qu’il est capable d’apprendre et d’être constant. On a tous de mauvais matchs, mais c’est de les amener à un niveau où cela n'affecte pas l'équipe négativement.

Ouvrir en mode plein écran Tobie Paquette-Bisson devant Xavier Parent, des Comets Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

À l’instar de Barron, Mailloux est un défenseur droitier, et son émergence fait de lui un joueur de plus que Barron devra surpasser pour garder une place de choix dans l’échiquier du Canadien.

Tu regardes dans notre système, que ce soit (à Montréal) ou ici, il y a une tonne de bons défenseurs, et il y en a d’autres qui s’en viennent. Il va toujours y avoir une compétition à l’interne.

Ce qui a souri au Rocket

Jean-François Houle l’avait prédit : la première moitié de saison serait pénible, et cela prendrait un certain temps à l’une des plus jeunes formations de la Ligue américaine à trouver son erre d’aller.

Il avait vu juste.

Mais plusieurs facteurs ont aussi coïncidé pour permettre au Rocket de prendre enfin son élan. L’arrivée de Xhekaj y a été pour quelque chose, l’amélioration devant le filet aussi, et le retour au jeu de Gabriel Bourque et Heineman – et par la suite de Lias Andersson – a redonné du tonus au groupe d’attaquants.

C’est vraiment quand les vétérans ont commencé à amener plus de chien et à batailler davantage que ç’a montré la voie aux jeunes , a noté Paquette-Bisson, qui a ajouté que les équipes de Jean-François Houle avaient souvent tendance à commencer lentement avant de trouver leur vitesse de croisière.

Quand (les jeunes) ont vu Gabriel Bourque bloquer un lancer avec sa face, ils se sont dit ''je devrais peut-être le faire moi aussi''.

Le Rocket est encore la deuxième équipe ayant accordé le plus de buts dans la Ligue américaine, mais les joueurs se sont sacrifiés en bloquant énormément de lancers au cours des dernières semaines, ce qui a beaucoup aidé la cause des gardiens.

Ceux-ci en avaient besoin, car les choses allaient vite en début d’année pour Jakub Dobes et Strauss Mann.

On avait deux gardiens qui n’avaient pas encore fait leur place dans la Ligue américaine , a rappelé Paquette-Bisson. Dobie est une recrue et Strauss Mann a toujours été entre deux niveaux. Ils ne se battaient pas vraiment pour un poste. Je pense que le fait que Kas (Kasimir Kaskisuo) soit arrivé avec de l'expérience, ça leur a donné un coup de pied au cul. On l’a vu avec Dobie, il est plus concentré. Nous, en tout cas, on l'a vraiment remarqué. Et ça ressort dans ses matchs.

Ouvrir en mode plein écran Jakub Dobes Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

Dobes avait commencé à se montrer plus combatif à l’entraînement avant que Kaskisuo ne soit invité dans le giron du Rocket, peu avant Noël. Mais il a sûrement profité d’avoir un vétéran de 30 ans vers qui se tourner de temps à autre.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

« Il est amusant à regarder, a lancé Kaskisuo. Il est un peu plus agressif et il est très habile à ce niveau-là. En sortant de l'université, il faut s'adapter à la vitesse et au talent des joueurs, et je pense qu'il a fait du bon travail à cet égard en continuant de jouer en fonction de ses forces. Il a l'air solide même s'il bouge beaucoup et qu'il est agressif.

Il surfe la vague et nous donne des départs constants.

Avec un personnel en santé, des jeunes plus assurés, une méritocratie bien implantée et plus de fiabilité, le Rocket devrait être mieux positionné pour attaquer la seconde moitié de saison.

En autant qu’il reste sur cette vague dont parle Kaskisuo d’ici la pause d’une semaine…