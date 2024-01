Olivia Asselin marque l’histoire des X Games

L’épreuve du knuckle huck s’est retrouvée au programme des skieuses acrobatiques pour une toute première fois aux X Games d’Aspen, samedi, au Colorado. Olivia Asselin a été couronnée championne et a du même coup écrit l’histoire de ce prestigieux événement.

Il était temps que l’épreuve soit aussi présentée pour nous a lancé la Québécoise, qui a mis la main sur la deuxième médaille de sa carrière aux X Games après celle de bronze reçue en 2022 au grand saut.

Le knuckle huck était déjà présenté depuis 2020 en surf des neiges et la discipline a vite gagné en popularité par la suite. Les athlètes s’élancent sur la même piste que le grand saut, mais utilisent seulement la zone d’atterrissage.

C’est une épreuve très créative et ça ouvre la porte des X Games à plus de filles qui skient plus de cette façon-là. Ç’a été un bel événement et je me sens vraiment honorée d'être la première femme médaillée d’or du knuckle huck , a partagé Olivia Asselin.

J’ai su que j’allais y participer assez tôt cette saison, mais je n’ai pas eu une grosse préparation. C’est quelque chose que j’avais déjà fait pour le plaisir, sans avoir eu l’occasion de m’entraîner pour ça. Ça s’est surtout fait sur place, à Aspen. J’étais super contente d’être invitée pour cette première.

De son propre aveu, la skieuse de Lévis n’avait pas de plan de match clairement établi pour cette épreuve. Elle avait bien préparé une manœuvre qu’elle souhaitait présenter et qu’elle savait maîtriser. Pour la suite, elle allait découvrir ce dont elle était capable au knuckle huck en même temps que les spectateurs.

J’avais atterri les premiers sauts et là, je devais essayer autre chose (pour améliorer la note). Le fait de ne pas savoir ce qui sera bon ou moins bon, ça amène beaucoup de nervosité, mais je voulais faire quelque chose de cool, de stylé et en être fière a-t-elle admis.

J’ai l’impression que c’était un peu la même chose pour tout le monde. On s’est laissé porter par l’ambiance et l’énergie de la compétition. Ça s’est fait naturellement.

Olivia Asselin n’avait jamais tenté la figure qui l’a propulsée en tête du classement à son quatrième passage. Aucune compétitrice n’a été en mesure de la déloger par la suite.

On ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais on était là pour faire de notre mieux et à notre façon. Je trouve que ç’a super bien tourné pour tout le monde.

En plus de sa médaille, la gagnante a reçu un poing américain doré (knuckle huck), à l’effigie des X Games, tandis que l’Américaine Rell Harwood et Sarah Hoefflin, de la Suisse, l’ont accompagnée sur ce podium historique.

Sixième à la descente acrobatique

Le lendemain, Olivia Asselin a pris le sixième rang de la descente acrobatique (slopestyle). Ici aussi, la représentante canadienne aux Jeux de Pékin a dû improviser en cours de route. Elle a changé ses plans après avoir constaté qu’elle ne pouvait pas générer suffisamment de vitesse pour offrir l’enchaînement souhaité à son premier essai.

J’avais prévu faire le premier saut en switch (de dos), mais je n’avais pas la vitesse pour y arriver et je ne me suis pas rendue assez loin. J’ai dû changer tout mon programme et présenter quelque chose que je n’avais pas fait à l’entraînement , a-t-elle raconté.

C’est à sa deuxième tentative qu’elle a réalisé sa meilleure note, bonne pour 52,00 points.

Le manque de vitesse a eu un gros impact sur ma performance, mais j’ai l’impression d’avoir bien géré en pleine compétition.

La Française Tess Ledeux a décroché l’or grâce à ses 95,33 points, suivie de Mathilde Gremaux (92,33) et de Giulia Tanno (88,00), toutes deux de la Suisse.

Notons que la planchiste Laurie Blouin a pris part à la descente acrobatique vendredi et s’est classée huitième. D’abord réserviste, elle a conclu la fin de semaine avec une septième place au grand saut.