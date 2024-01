Scandale à Hockey Canada : l’identité des cinq joueurs accusés est confirmée

L’identité des cinq joueurs sommés de se rendre à la police de London, en lien avec l'histoire de présumée agression sexuelle survenue en 2018, est maintenant confirmée.

Les avocats de Michael McLeod, Dillon Dubé, Carter Hart et Cal Foote ont tour à tour confirmé, par de courtes déclarations transmises à CBC ou Radio-Canada, que leur client allait faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Leur nom s’ajoute à celui d’Alex Formenton, ex-joueur des Sénateurs d’Ottawa, qui avait été le premier à se rendre à la police de London, dimanche.

Mercredi dernier, le Globe and Mail a révélé que la police de London avait demandé à cinq membres de l'équipe canadienne de hockey junior de 2018 de se présenter pour faire face à des accusations d'agression sexuelle.

Nous pouvons maintenant confirmer, cinq ans et demi après la plainte d'EM [le nom de la victime, identifiée seulement par des initiales, NDLR], que la police de London va déposer une plainte contre Mike McLeod pour agression sexuelle , ont déclaré les avocats David Humphrey et Seth Weinstein.

Ouvrir en mode plein écran Dillon Dube Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Le service de police de London a déposé une plainte contre M. Dubé pour agression sexuelle. Il va plaider non coupable et clame son innocence , peut-on lire dans la déclaration transmise par les avocats Louis P. Strezos et Kaleigh Davidson.

Tous les joueurs réfutent les allégations. Il [McLeod] ne plaidera pas coupable et va se défendre avec vigueur. Aucune preuve n'a été présentée ou n'a été prouvée en cours, écrivent David Humphrey et Seth Weinstein.

Ouvrir en mode plein écran Carter Hart Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Hart, Dubé, Foote et McLeod, tous âgés de 25 ans, évoluaient cette année dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Formenton, 24 ans, jouait quant à lui dans une ligue professionnelle Suisse, avant de revenir au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Michael McLeod et Dillon Dubé en 2021 Photo : Getty Images / Bruce Bennett

McLeod a joué 45 matchs avec les Devils du New Jersey cette saison, Dubé en a disputé 43 avec les Flames de Calgary tandis que Hart a protégé le filet des Flyers de Philadelphie à 26 occasions.

Publicité

Foote a passé une bonne partie de la présente campagne dans la Ligue américaine de hockey, avec le club-école des Devils. Il a joué 4 matchs avec New Jersey.

Les Flames ont indiqué prendre la situation très au sérieux et l'organisation va s'abstenir de donner d'autres commentaires, étant donné la nature juridique de l'affaire. Elle a toutefois spécifié qu'elle n'était pas au courant des éventuelles accusations déposées contre Dubé, lorsqu'elle lui a accordé le droit de s'absenter pour des raisons personnelles le 21 janvier dernier.

L'équipe avait alors annoncé que son joueur allait prendre congé pour une durée indéterminée afin de s'occuper de sa santé mentale.

L'événement serait en lien avec une affaire de viol collectif allégué, qui aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel en juin 2018 après un gala soulignant la conquête de l'or cette année-là au mondial junior.

Publicité

La police de London tiendra une conférence de presse le 5 février prochain.

L'histoire avait été rendue publique en mai 2022 et avait soulevé l'indignation partout au pays.

TSN avait alors dévoilé qu'une présumée victime de viol collectif avait intenté une poursuite de 3,35 millions de dollars contre Hockey Canada le mois précédent et que l'affaire a été rapidement réglée à l'amiable par la fédération sportive.

Des enquêtes journalistiques avaient aussi permis d'apprendre que Hockey Canada possédait au moins trois fonds destinés à régler ce genre de dossier.

La fédération a été dans la tourmente pendant plusieurs mois par la suite, perdant plusieurs commanditaires et poussant de nombreux hauts dirigeants vers la porte.