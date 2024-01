L'entraîneuse Bev Priestman n'a pas l'impression d'avoir encore « accompli son devoir » avec l'équipe canadienne de soccer féminin, championne olympique en titre.

Toutefois, avec en poche un nouveau contrat qui lui permettra de diriger les représentantes de l'unifolié jusqu'à la conclusion de la Coupe du monde de 2027, son objectif semble beaucoup plus clair et défini.

La femme de 37 ans, qui a pris les rênes de l'équipe canadienne le 1er novembre 2020, a d'abord reçu le mandat de s'occuper du prochain cycle quadriennal , avec un contrat renouvelé d'année en année sans date d'échéance préétablie.

Son nouveau contrat change toutefois la donne.

Sur papier, j'ai toujours cru que je serais ici jusqu'en 2027. Mais je crois que ce nouveau contrat envoie un message aux joueuses, à l'organisation , a-t-elle dit en entrevue.

Priestman est optimiste pour l'avenir de Canada Soccer, qui doit encore pourvoir les postes de secrétaire général et d'entraîneur de l'équipe masculine, en plus de régler les enjeux du contrat de travail avec ses membres.

Elle admet que ce séjour en sol canadien n'a pas été de tout repos.

Si j'avais discuté avec vous l'an dernier, alors la conversation aurait été bien différente , a-t-elle confié.

Ces derniers mois, cependant, les distractions à l'extérieur du terrain semblent moins nombreuses.

Quand on jette un œil au dernier trimestre de l'année, il n'y a rien d'étonnant à constater que les performances se sont améliorées sur le terrain. J'avais plus de temps pour m'y concentrer. Nous avons terminé l'année de la façon dont j'aimerais que Canada Soccer continue de fonctionner pour l'avenir, c'est-à-dire en investissant dans l'équipe féminine, sans devoir regarder les colonnes de chiffres du budget chaque fois que je dois prendre une décision.

Priestman a mentionné que, vers la fin de l'année, elle avait l'impression de retrouver le boulot que j'avais accepté de prendre au départ, et je crois que ça devrait toujours fonctionner ainsi .

C'était une condition essentielle parce que ça me permettait de me concentrer uniquement sur ce que je maîtrise bien. Au début de l'année (2023), c'était complètement différent. Surtout, je devais me préoccuper de choses qu'aucun autre entraîneur d'une équipe nationale au monde ne devait faire. Et, comme je l'ai dit, il y a un lien de causalité entre nos résultats sur le terrain et ce que je devais faire dans les bureaux.

Le Canada a gagné cinq de ses six matchs depuis sa décevante performance à la Coupe du monde de l'été dernier en Australie, où il a été incapable de sortir de son groupe. L'équipe de Priestman, qui a compilé une fiche de 7-5-1 en 2023, n'a accordé que deux buts depuis la Coupe du monde et a enregistré trois jeux blancs consécutifs.

Ça a été une conclusion encourageante, à une année autrement difficile.