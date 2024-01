S’il en tient qu'aux propos tenus mardi par les capitaines des équipes coréennes et canadiennes qui s'affronteront en Coupe Davis, personne ne souhaite vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

C’est sous le signe de la plus grande prudence et des politesses d’usage que Young-Jun Kim et Frank Dancevic ont gentiment dressé la table en prévision du duel de qualifications qui se tiendra au Stade IGA de Montréal, de vendredi à dimanche.

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov brilleront par leur absence, tous deux figurant au tableau principal du tournoi de Montpellier dans le sud de la France.

Malgré l’absence de ses principaux canons, Dancevic s’attend à de solides prestations de la part de Gabriel Diallo (132e), Alexis Galarneau (211e), Milos Raonic (306e) et Vasek Pospisil (486e).

Je n’ai pas encore choisi qui jouera en simple ou en double. Milos est en bonne santé. Notre équipe a beaucoup de profondeur et des styles variés. On verra plus tard cette semaine ceux qui afficheront la meilleure forme , a indiqué Dancevic à 48 heures du tirage au sort qui déterminera les différents face-à-face.

Le capitaine s’est dit heureux de compter sur l’appui du public montréalais qu’il sait capable d’un soutien indéfectible comme il l’a lui-même vécu ici, en Coupe Davis face à l’Afrique du Sud.

À l’instar de son vis-à-vis sud-coréen, Dancevic n’accorde pas une importance sans limites à la position de chacun des joueurs sur l’échelon mondial dans une compétition où tout peut arriver.

La Coupe Davis soutire le meilleur de tout le monde. On a vu ça récemment avec Alexis et Gabriel face à l’Italie l’an passé. Ils ont battu des opposants classés dans le top 30 alors qu’ils étaient eux-mêmes 150 ou 160e à l’ATP. Ils ont vraiment haussé leur jeu d’un cran.

Le camp coréen sera représenté par Seongchan Hong (273e), Jeamoon Lee (508e), Jisung Nam (689e), et Soonwoo Kwon (700e).

Ce dernier a toutefois connu de meilleures heures en 2021 alors qu’il pointait au 52e rang mondial, puis en 2022 quand il a défait Auger-Aliassime en deux manches lors des qualifications pour cette même Coupe Davis, à Séville, en Espagne.

Young-Jun Kim fonde de sérieux espoirs dans les joueurs qui l’accompagnent. Il soutient que son équipe arrivée à Montréal samedi dernier a ce qu’il faut pour accéder au groupe mondial pour une troisième année de suite.

En ce qui a trait à l’absence d’Auger-Aliassime et de Shapovalov, il y voit clairement une occasion de causer une surprise avec le retour en forme de Soonwoo Kwon qui vient de participer aux Internationaux d’Australie où il a été éliminé dès le premier tour.

Il se remet d’une blessure et nous comptons beaucoup sur lui , s’est-il contenté d’ajouter.

À noter que tous les billets pour cette confrontation entre les deux pays ont déjà trouvé preneurs.