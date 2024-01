Shapovalov renoue avec la victoire à Montpellier

Denis Shapovalov a gagné son premier match en plus de six mois, mardi, au premier tour du tournoi de Montpellier.

Le Canadien, glissé au 137e rang mondial, a défait pour l'occasion le Français Hugo Gaston, 88e à l' ATP , 6-1 et 6-3.

Aidé par ses 11 as et par un impressionnant taux de réussite sur les points en première balle (92 %/23 en 25), Shapovalov n'a eu besoin que de 67 minutes pour décrocher son billet pour le second tour, où il affrontera mercredi la deuxième tête de série, le Kazakh Alexander Bublik, 27e raquette mondiale.

L'Ontarien de 24 ans avait savouré sa dernière victoire au troisième tour à Wimbledon au début juillet. Ennuyé par une blessure à un genou, il n'a repris l'activité qu'en début d'année à Auckland. Mais tant en Nouvelle-Zélande qu'aux Internationaux d'Australie, il a plié l'échine dès sa première présence sur le terrain.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 3) participe également au tournoi occitan. Détenteur d'un laissez-passer pour le tour initial, il amorcera son tournoi contre le Français Arthur Cazaux jeudi.