Les Alouettes perdent les services de William Stanback et Lwal Uguak

C'est la fin d'une époque pour les Alouettes de Montréal. L'équipe a annoncé mardi avoir libéré le porteur de ballon William Stanback.

Par communiqué, les Alouettes ont indiqué que c'est l'Américain de 29 ans qui avait demandé à être libéré. Stanback allait devenir joueur autonome le 13 février.

Montréal... Tandis que je tente de trouver les mots pour exprimer toute ma gratitude et mon amour envers cette ville, je me rends compte que j'aurais besoin de plusieurs jours, a écrit Stanback sur le réseau social X. Mon cœur est rempli d'émotions partagées, car c'est malheureusement la fin d'un chapitre incroyable de ma vie.

Quand je suis arrivé il y a six ans, jamais je n'aurais cru que cet endroit aurait été pour moi un deuxième chez-moi. Ensemble, nous avons vécu de grands moments et traversé les obstacles quand il y en a eu, prouvant qu'on peut accomplir ce que l'on veut quand on se tient debout et met les efforts.

Demander une libération n'a pas été une décision facile à prendre. (...) Je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont appuyé et, plus important encore, qui ont rendu mon passage ici inoubliable. (...) Bien que ce soit difficile de dire au revoir, je vais chérir tous les moments passés ici et aimerai pour toujours cette ville, mes coéquipiers, les partisans et tous ceux que cette ville aura mis sur ma route.

Je t'aime Montréal , a-t-il conclu en français.

Les Alouettes ont aussi annoncé avoir mis sous contrat le demi défensif Quindarious Monday.

Monday (six pieds trois, 199 livres) surnommé Smoke , a évolué pendant quatre ans avec les Tigers de l'Université Auburn. Le natif d'Atlanta, en Georgie, a été partant lors des deux dernières campagnes.

Au total, il a amassé 105 plaqués individuels et 66 assistés en plus de réussir cinq interceptions en 48 rencontres. L'Américain de 23 ans a ajouté six sacs, huit passes rabattues et un échappé forcé à ses statistiques.

Ouvrir en mode plein écran Lwal Uguak Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les Alouettes perdent cependant les services du joueur de ligne défensive Lwal Uguak.

Septième choix au total au repêchage de 2023, Uguak a signé un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL.

C'est le deuxième joueur des Alouettes à quitter pour le circuit Goodell cet hiver, après le receveur de passes Austin Mack, qui s'est entendu avec les Falcons d'Atlanta.

William Stanback, figure marquante des Alouettes

Arrivé avec les Alouettes pour la saison 2018, le demi à l'attaque a connu deux saisons de plus de 1000 verges de gains en 5 campagnes à Montréal : 1048 en 2019 et 1176 en 2021. Il avait d'ailleurs dominé le circuit Ambrosie en 2021, en plus d'être nommé joueur par excellence des Alouettes et de la Division est.

Stanback a subi une grave blessure à une cheville lors du premier match de la saison en 2022, à Calgary, ce qui l'a limité à seulement cinq rencontres cette année-là.

Il n'a retrouvé son rythme qu'en début de saison 2023, mais avec un nouvel entraîneur en Jason Maas, son utilisation a changé. Toujours porteur no 1 de l'équipe, devant Jeshrun Antwi et Walter Fletcher, Stanback a été ménagé afin qu'il atteigne les éliminatoires au sommet de sa forme.

Après qu'il eut accepté le plan de Maas, l'objectif de ce dernier a été atteint. Après avoir porté le ballon 147 fois pour 800 verges de gains et 2 touchés en 14 rencontres, Stanback a contribué à la conquête de la Coupe Grey avec 36 courses pour 178 verges et un majeur en trois duels éliminatoires.

Il quitte Montréal après avoir disputé 62 matchs en 5 saisons, au cours desquels il a porté le ballon 625 fois pour 3716 verges et 11 touchés. Il a ajouté 107 réceptions pour 1058 verges et 4 majeurs.

Dès la fin de la saison, on a senti que l'ère Stanback était possiblement terminée à Montréal. S'empressant de mettre sous contrat ses piliers en défense, le directeur général Danny Maciocia a toujours laissé entendre que cette position allait possiblement faire l'objet d'une refonte cet hiver.

Les trois porteurs de ballon étaient d'ailleurs sans contrat depuis la fin du calendrier. Seul Antwi s'est entendu avec le club depuis, et Fletcher, qui n'a jamais réclamé plus de temps de jeu, publiquement du moins, est nettement prêt à prendre plus de responsabilités dans une attaque, celle des Alouettes ou d'une autre équipe.