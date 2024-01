Le verdict est tombé : quatre ans de suspension pour la Russe Kamila Valieva. Selon nos informations, les juges du Tribunal arbitral du sport (TAS) n’ont pas été unanimes dans leur décision, annoncée lundi.

En plus de sa suspension, la jeune patineuse va également perdre ses titres et tous les résultats obtenus après décembre 2021.

Pourquoi décembre 2021? C’est la date qui correspond au test par le laboratoire antidopage de Stockholm. Les résultats positifs officiels, eux, ne seront dévoilés que deux mois plus tard, en pleins Jeux olympiques de Pékin.

Certains se demandent pourquoi un tel délai, d'autant plus que cela concerne une athlète russe. Quand on sait, en plus, que depuis le scandale de dopage institutionnalisé qui a éclaté après les Jeux de Sotchi, les échantillons des Russes sont systématiquement passés au crible...

Comme rare justificatif, on a invoqué un laboratoire qui fonctionnait au ralenti à cause de la COVID-19. La pandémie a-t-elle empêché l’un des plus grands évènements du monde comme les JO d'avoir lieu?

Revenons à la manière dont cette nouvelle a d'abord été révélée, en 2022. Nous sommes en février, le Comité olympique russe vient de remporter la médaille d’or par équipe en patinage artistique. La performance de Kamila Valieva y est pour beaucoup. La Russie devance les États-Unis et le Japon. Le Canada est au pied du podium.

Coup de théâtre quelques jours plus tard : non seulement on apprend que la jeune patineuse de 15 ans a échoué à un test de dopage, mais on dévoile publiquement son identité. L'Agence mondiale antidopage (AMA) se devait pourtant de faire respecter son code, qui considère comme athlètes protégés les moins de 16 ans.

Le Comité olympique russe et la Fédération russe de patinage suspendent provisoirement Valieva en attendant ses explications.

Ouvrir en mode plein écran Kamila Valieva au terme de son programme court, aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Associated Press / David J. Phillip

L'infime quantité de trimétazidine, une substance qui figure sur la liste des produits dopants, retrouvée dans son sang s'expliquerait par une contamination. Valieva soutient que son grand-père prend ce médicament à la suite d'une intervention au cœur et qu’elle a ainsi pu être contaminée.

Un argument qu’accepte la délégation russe, qui lève sa suspension, ce qui soulève l’ire de l’antidopage mondial et de l'Union internationale de patinage.

Tout ce beau monde va se retrouver devant le TAS. Après deux ans de procédures, les juges vont s'y prendre à deux reprises pour juger l’affaire et, finalement, condamner la jeune patineuse.

Certains spécialistes s’entendent sur le fait que défendre la présence d’un produit prohibé causée par une contamination est compliqué. Il faut des preuves solides, mais certains y parviennent.

La Russe Nadezhda Sergeeva, spécialiste du bobsleigh à deux, a été blanchie, car elle a réussi à prouver que son résultat positif s'expliquait par une contamination.

Même chose pour la nageuse américaine Madisyn Cox, qui a obtenu une réduction de peine pour les mêmes raisons.

Et que dire de la canoéiste québécoise Laurence Vincent Lapointe, qui avait prouvé qu’elle avait été contaminée par son conjoint.

Dans le cas de Kamila Valieva, on peut se demander comment le dossier de la défense a été monté. On parle ici d’une quantité infime de produit prohibé.

De plus, contrairement à ce qu’affirme l’ AMA , il n’existe aucune étude probante sur la capacité de la trimétazidine à améliorer la performance. Radio-Canada Sports avait demandé à l’ AMA de lui fournir l’étude qui lui permettait de mettre ce produit sur la liste des dopants, sans succès.

La seule condamnée

Aujourd’hui, Kamila Valieva est condamnée. C’est elle seule qui est suspendue pour quatre ans. C'est elle qui subit l'opprobre de voir ses succès effacés.

Alors qu’elle se réjouit de la peine de quatre ans, l' AMA ajoute que le dopage des enfants est impardonnable. Les médecins, les entraîneurs et les autres membres du personnel d'encadrement reconnus coupables d’avoir fourni des substances améliorant les performances à des mineurs devraient se confronter au Code mondial antidopage. En effet, l' AMA encourage les gouvernements à envisager l'adoption d'une législation – comme certains l'ont déjà fait – faisant du dopage des mineurs un délit pénal .

L’ AMA avait affirmé qu’elle allait ouvrir une enquête sur l’entourage de Valieva. Où en est cette enquête deux ans plus tard?

Ouvrir en mode plein écran Kamila Valieva discute avec son entraîneuse Eteri Tutberizde, aux Jeux de Pékin. Photo : Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

De son côté, le président du CIO avait été choqué par l’attitude de l’entourage de Valieva après sa triste contre-performance à l'épreuve individuelle.

Alors qu’elle était la grande favorite, elle s'est effondrée sous la pression. À la fin de sa prestation, son entraîneur Eteri Tutberidz, dont on a dénoncé les méthodes d'un autre temps dans son usine à champions de Moscou, avait lancé à la jeune fille en pleurs et dévastée : Pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi as-tu cessé de te battre? Explique-moi... Tu as laissé tomber...

En voyant ce manque total d'empathie, Thomas Bach avait déclaré : La voir craquer sur la glace, pleurer et essayer de finir son programme était difficile. Dans chaque mouvement, son langage corporel, on voyait le stress immense. Elle aurait sûrement préféré quitter la glace et laisser tout cela derrière elle.

Interrogé par la suite sur le comportement de l'entraîneuse, le président du CIO s'était dit scandalisé. Cette scène était glaciale. Au lieu d'essayer de l'aider et de la réconforter, c'était méprisant. Je me suis demandé comment on pouvait être vraiment aussi froid , avait-il lancé.

Certains spécialistes pensent qu'il serait temps que le président du mouvement olympique agisse plus vigoureusement afin de protéger les jeunes athlètes.

Aujourd’hui, les athlètes américains et japonais se réjouissent, car ils vont enfin récupérer leurs médailles qu’ils attendent depuis deux ans.

Finalement, l’ ISU a statué que ce sera l’or pour les États-Unis, l’argent au Japon et que, ironiquement, le Comité olympique russe héritera du bronze. Et comme pour se dédouaner dans toute cette affaire, la fédération internationale a relevé l'âge minimum pour participer à des compétitions séniores à 17 ans.

Aussi, une autre subtilité de la fédération internationale pour ménager la chèvre et le chou est questionnable : contrairement à certaines autres fédérations, lorsqu'un des athlètes est reconnu coupable de dopage, on ne punit pas toute l'équipe.

Le monde du sport doit s'interroger

Dans le cas qui nous intéresse, on a donc retiré uniquement les points obtenus par Kamila Valieva du résultat collectif. Ce n'était pas suffisant pour que le Canada monte sur la troisième marche du podium. Il ne lui manque qu’un tout petit point pour obtenir le bronze.

Du côté de Patinage Canada, on se dit déçu de la décision de l' ISU qui prive son équipe d'une médaille. Patinage Canada est fortement en désaccord avec la position de l’ ISU sur cette question et envisagera toutes les options pour interjeter appel de cette décision , peut-on lire dans le communiqué publié par l'organisme.

La position du Comité olympique canadien (COC) est identique : Le COC est extrêmement déçu [...] Nous sommes en discussion avec Patinage Canada qui réfléchit à ses options relatives à un appel.

Dans cette affaire, tout le monde ou presque se félicite, l' AMA et l' ISU en tête.

Évidemment, les Russes ont réagi par la voix du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui dénonce une nouvelle manœuvre politique.

En réalité, qui sont les réels responsables? Une jeune fille de 15 ans qui aurait décidé par elle-même de se doper, alors que son pays a été reconnu coupable de dopage institutionnalisé?

Jusqu'ici, la seule qui est punie est une jeune adolescente. Une enfant!

C'est ce que pense David Pavot, le directeur de la Chaire de recherche antidopage de l’Université de Sherbrooke. Le monde du sport doit s’interroger sur la présence de ces jeunes, sur la façon dont ils sont traités, a-t-il dit lorsque joint par Radio-Canada Sports. N'oublions pas qu'il s'agit d'enfants. Nos enfants!

Le sort réservé à Kamila Valieva permettra d'ouvrir un plus large débat sur le traitement et la protection des enfants-athlètes dans le sport. D'autres sports, comme la gymnastique, connaissent les mêmes dérives.

Aujourd'hui, comme seule récompense d’être la seule au monde à réaliser un quadruple saut, on va la priver durant quatre ans de sa passion. Quatre ans de solitude.

On peut se demander légitimement où sont les responsables de cet immense gâchis.