Sean Monahan est récemment revenu au niveau qu’il affichait au cours des 10 premiers matchs de la saison. Il est peut-être l’attaquant le plus constant du Canadien depuis le début de l’année 2024.

Comme le CH entamera après sa semaine de congé son dernier mois d’activités avant la date limite des échanges, la disponibilité et la valeur de Monahan seront des enjeux brûlants dans les prochaines semaines.

Et la toute première question que doit se poser la direction, c'est de savoir s'il faut le céder ou bien le garder dans le giron de l'équipe.

Lorsqu’un joueur performe comme le fait Monahan présentement, l’idée de retenir ses services et de vouloir continuer de profiter de son rendement paraît tentante. Monahan est un vétéran populaire et utile pour l’équipe, il est capable de jouer plusieurs rôles et il s’avère encore productif.

À l’heure actuelle, par exemple, aucun centre en dernière année de contrat et possiblement disponible comme joueur de location n’a une moyenne de point par match supérieure à celle de Monahan (0,71).

Ni Adam Henrique (0,68), ni Elias Lindholm (0,65), ni Jack Roslovic (0,38).

Or, garder Monahan à Montréal signifierait de lui faire signer un nouveau contrat. À 29 ans et en relativement bonne santé pour la première fois depuis longtemps, il est en position d’aller chercher ce qui pourrait être le dernier gros contrat de sa carrière. Il ne signera pas une autre entente d’un an.

De quel genre de contrat parle-t-on?

Si l’on regarde la liste des centres admissibles à l’autonomie complète qui ont signé des contrats leur rapportant entre 4 et 6 millions de dollars par saison – soit le créneau dans lequel Monahan a le plus de chance de se retrouver – on voit des joueurs tels que Brock Nelson, Phillip Danault, Andrew Copp, J.T. Compher, Charlie Coyle, Mikael Granlund et Ryan O’Reilly. C’est un groupe au milieu duquel le centre du Tricolore fait belle figure.

Aucun de ces joueurs ne s'est entendu pour moins de quatre ans.

Dans les circonstances, le Canadien doit se demander s’il est vraiment en position d’offrir ce genre de contrat à un vétéran qui l’entamera au début de la trentaine et dont l’état de santé demeure précaire.

En d’autres termes, n’y a-t-il pas un risque que le CH répète un scénario à la Brendan Gallagher?

Finalement, si l’on se projette vers l’an prochain, Nick Suzuki et Kirby Dach doivent encore être considérés comme les deux premiers centres de l’équipe. Nous verrons en temps et lieu si elle voudra s’améliorer sur ce plan, mais en toute logique, l’avenir de Monahan à Montréal serait soit comme ailier du top 6, soit au centre du troisième trio.

Or, il restera une dernière année au contrat de Christian Dvorak l’an prochain et celui-ci continue d’être le plus susceptible d’occuper le rôle de troisième centre.

Les attentes de Monahan

Par ailleurs, puisqu’il faut deux parties pour en arriver à un accord, Monahan serait certainement désireux d'aider une équipe susceptible de se tailler une place dans les séries. Il y a quelques semaines, Darren Dreger de TSN indiquait que son contrat avec le Tricolore était accompagné d’un accord tacite voulant que l’équipe l’expédie à une formation compétitive à la date limite des échanges.

Le DG Kent Hughes n’a pas nié cette information lors de son bilan de mi-saison.

Lorsqu'on parle d'un joueur qui signe un contrat d'un an et qu'on a convaincu de venir se joindre à une équipe en construction, le joueur doit évaluer et regarder l'opportunité qui s'offre à lui, a indiqué Hughes. (Monahan) est débarqué en voulant se réinitialiser après plusieurs saisons marquées par des blessures et au cours desquelles il n'a pas pu jouer. On n'a pas établi de limites précises avec Sean. C'était plus de lui dire "Viens, joue, et on verra où on en est rendu à la date limite." C'est encore le cas.

Hughes n’a rien exclu, pas même d’offrir à Monahan un nouveau contrat. Mais avec de tels propos, il voulait surtout ne pas condamner son équipe avant l’heure, et il tenait à garder la porte ouverte à une poussée de son équipe en deuxième moitié de calendrier qui replacerait le Canadien au cœur de la course.

Monahan est une influence positive pour de jeunes joueurs comme Rafaël Harvey-Pinard.

Le choix du moment

Monahan a vécu une sérieuse baisse de régime au mois de novembre et a mis du temps à retrouver son élan. Maintenant que c’est fait, on peut croire que plus longtemps il maintiendra sa vitesse de croisière, meilleur sera le retour pour ses services. En ce sens, le Bleu-blanc-rouge aurait intérêt à attendre le plus longtemps possible pour l’échanger.

En revanche, plusieurs équipes sont dans la lutte aux séries et songeront peut-être à s’améliorer plus tôt que tard afin de progresser. La quantité d’équipes acheteuses réduira à mesure qu’on approchera du 8 mars, et certaines formations attendront même au dernier moment pour décider d’être vendeuses ou acheteuses.

Surtout, on ne peut ignorer l’état de santé de Monahan dans cet exercice. Ce dernier n’a raté aucun match cette saison, mais l’accumulation de journées de traitements qui lui ont fait rater des entraînements suggère qu’il traîne peut-être des bobos. La semaine de congé tombe à point pour lui. Cela dit, plus le Canadien attend, plus il s’expose à la possibilité que la santé de Monahan le dévalue au lieu de faire monter sa cote.

C'est ce fragile équilibre dans le temps qui risque de déterminer si l'équipe montréalaise sera en mesure ou non d'aller chercher un choix de premier tour contre Monahan, ou alors qui définira la qualité du jeune espoir obtenu si telle est la voie que souhaite emprunter la direction.

Quelques destinations possibles

Monahan connaît une bonne saison et il a des états de service éloquents dans la LNH. Alors, il sera relativement facile à intégrer sous le plafond salarial en raison de son contrat de 1,985 million de dollars. Voilà un autre élément qui est favorable au Tricolore.

Voici quelques équipes susceptibles de s’intéresser à lui :

Avalanche du Colorado – Très peu de formations dépendent autant de leur premier trio pour faire rouler la machine et l’Avalanche gagnerait à solidifier sa ligne de centre. Ross Colton est un bon employé de soutien, mais il n’est pas le deuxième centre idéal. Le vétéran Ryan Johansen a été relégué à la troisième unité, car il connaît une autre saison très décevante. L’Avalanche détient un choix de premier tour en vue du prochain repêchage, mais n’a pas de choix de deuxième tour. Il a également très peu d’espoirs prometteurs à donner en échange. On imagine bien le Canadien avoir des discussions plus ambitieuses avec le Colorado, car en plus de Monahan, Jake Allen serait un bon gardien pour épauler Alexandar Georgiev.

Rangers de New York – Selon Elliotte Friedman, de Sportsnet, les Blue Shirts reluqueraient Monahan. Dans le contexte où ils ont perdu les services de leur troisième centre Filip Chytil pour le reste de la saison, c’est tout à fait compréhensible. La polyvalence de Monahan pourrait également servir les Rangers, car ceux-ci aimeraient compléter le trio de Mika Zibanejad et Chris Kreider avec une meilleure option que le vieux Blake Wheeler. Il reste à savoir si Jeff Gorton et les Rangers sauraient enterrer la hache de guerre pour faire affaire ensemble.

Lightning de Tampa Bay – D’accord, sa fragilité en défense apparaît plus urgente à régler. Avec si peu d’espace sous le plafond salarial, c’est davantage Johnathan Kovacevic que Monahan que peut se payer le Lightning! Mais, quelle que soit l’amélioration souhaitée, rester les bras croisés sous prétexte que la marge de manœuvre n’est pas là serait difficilement justifiable pour une équipe dont la fenêtre de compétitivité ne sera pas éternellement ouverte et qui voit Steven Stamkos arriver en fin de contrat. Que ce soit comme centre de troisième trio ou ailier du top 6, Monahan demeure l’un des ajouts les moins coûteux financièrement que le Lightning puisse faire pour incorporer de la profondeur de qualité à son attaque.

Canucks de Vancouver – Une année plus compétitive que prévu et un président des opérations hockey en Jim Rutherford qui a toujours eu la gâchette facile laissent croire que les Canucks seront actifs sur le marché. Il leur manque un deuxième centre, car leurs deux meilleurs, Elias Pettersson et J.T. Miller, ont passé les derniers matchs dans le même trio. Que ce soit au centre ou à l’aile, Monahan apporterait des munitions aux Canucks sans qu’il leur en coûte autant que pour acquérir Elias Lindholm.

Capitals de Washington – Il est trop tôt pour prédire si les Capitals seront acheteurs ou vendeurs. Il nous semble toutefois qu’ils devront passer à l’action rapidement s’ils veulent retrouver une position favorable au classement. Dylan Strome est devenu par défaut leur premier centre, tandis qu’Evgeni Kuznetsov a récemment été utilisé à l’aile. Quant au jeune Connor McMichael, il tarde à s’imposer. Les Capitals sont 28es de la LNH au cercle de mise au jeu, là où Monahan excelle. Avec ses 35 points, le vétéran du CH serait le premier marqueur à Washington.

Jets de Winnipeg – Voilà une autre équipe compétitive qui pourrait se renforcer au centre du deuxième trio. À la différence de plusieurs rivaux, les Jets ont amplement de place sous le plafond salarial pour se lancer à la poursuite de Lindholm, mais tout dépend des actifs auxquels ils sont prêts à renoncer. Si jamais le Canadien constate que le marché pour Monahan ne lui permet pas d’obtenir un choix de premier tour, il serait peut-être avisé de récupérer le choix de deuxième tour qui lui appartenait et que les Jets se sont approprié l’été dernier. En le récupérant, il aurait alors tous les outils en main pour faire une offre hostile à un joueur l’été prochain.