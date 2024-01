Une autre médaille d’or canadienne aux Jeux olympiques de la jeunesse

Les patineurs artistiques albertains Annika Behnke et Kole Sauve ont remporté, lundi, la médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse.

L'athlète de Peace River et son coéquipier d'Edmonton ont dominé l'épreuve en couple, à Gangwon, en Corée du Sud. Détenant une avance d'un peu plus de 2 points à l'issue du programme court, le duo a remporté le programme libre par plus de 12 points.

Le couple a fait preuve de ténacité en patinant de belle façon après que Behnke eut chuté lors d'une approche devant mener à une vrille.

Je ne m’attendais pas à cela, mais nous avons redémarré et nous avons continué, a-t-elle expliqué après coup. Vous devez ne jamais oublier que tout le monde commet des erreurs et il faut continuer sachant qu'on vient d'en commettre une, mais qu'on doit conclure. Je me suis rappelé de rester calme, que je pouvais encore y arriver. C’est ce que nous avons fait et je suis vraiment fière de moi.

Je savais qu’elle devait continuer. Il n’y avait pas beaucoup de vitesse, mais elle a foncé, ce qui était bon. Après ce qui s’est passé et d'avoir complété la vrille, nous avons oublié cette séquence. C’est beaucoup plus facile d’avoir une autre personne avec toi pour te relever après une erreur. On s’est bien senti pendant le programme et je suis heureux que nous ayons pu démontrer ce que nous pouvions faire.

Le planchiste Éli Bouchard et le skieur acrobatique Charlie Beatty avaient remporté les deux premières médailles d’or canadiennes dimanche.

Les Jeux olympiques de la jeunesse se poursuivent jusqu’à jeudi. Au total des médailles, le Canada est ex æquo au 13e rang avec 5 récompenses, 3 d'or et 2 d'argent. L'Italie, avec 17 médailles, dont 1 d’or, occupe le 1er rang.