La patineuse russe Kamila Valieva suspendue pour quatre ans

La patineuse artistique russe Kamila Valieva est disqualifiée des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022 pour dopage sportif, a annoncé lundi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La peine a été établie rétroactivement au 25 décembre 2021, ce qui signifie qu'il lui reste un peu moins de deux ans à passer loin des compétitions.

Tous les résultats en compétition de Mme Valieva à compter du 25 décembre 2021 sont annulés, avec toutes les conséquences qui en découlent , soit le retrait de ses titres, médailles et primes, tranche la juridiction suprême du monde sportif dans un communiqué.

Le Kremlin a dénoncé une décision politique par la voix du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

La Russie devrait donc perdre sa médaille d'or obtenue à Pékin à l'épreuve par équipe. Par conséquent, le Canada serait promu sur la troisième marche du podium, derrière les États-Unis, devenus 1ers, et le Japon, 2e.

Le Comité international olympique (CIO) est responsable de la redistribution des médailles et son comité exécutif doit se réunir en mars.

Le Comité olympique canadien (COC) s'est réjoui de la décision du tribunal. Cette décision démontre l’importance de mesures antidopage rigoureuses dans le sport, et nous reconnaissons qu’il s’agit d’un autre cas marquant dans la bataille pour un sport propre et dans le respect des valeurs olympiques , a déclaré l'organisme dans un communiqué.

Nous croyons que la décision d’aujourd’hui est une étape importante dans ce cas qui remonte à plus d’une année, a poursuivi le COC . Nous félicitons une fois de plus les athlètes canadiennes impliquées pour leurs performances incroyables il y a deux ans et pour la force de caractère qu’elles ont constamment démontrée pendant ce long processus.

Cette décision souligne l’importance de mesures antidopage rigoureuses et le besoin de vigilance continue, afin de protéger l’intégrité du patinage artistique et de tous les sports , a dit de son côté Patinage Canada, aussi dans un communiqué.

L'Union internationale de patinage (ISU) a aussi réagi positivement à la nouvelle. L' ISU maintient fermement sa position voulant que la protection des athlètes "propres" et la lutte contre le dopage sont de la plus haute importance et l'organisme poursuivra son incessant travail visant à maintenir l'intégrité d'une juste compétition et le bien-être des athlètes , a fait savoir l'organisation.

Le CIO avait décidé de ne pas distribuer de médailles dans l'épreuve par équipe à Pékin, où Valieva, alors âgée de 15 ans, était l'une des patineuses étoiles quelques heures avant qu'elle reçoive un résultat positif à un test de dépistage à la trimétazidine, un médicament interdit dans le sport.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est félicitée, lundi, de la suspension de Valieva, estimant que le dopage des enfants était impardonnable .

Les médecins, entraîneurs ou autres membres du personnel de soutien qui sont reconnus coupables d'avoir fourni des substances améliorant la performance à des mineurs devraient faire face à toute la sévérité du Code mondial antidopage , a ajouté l' AMA, dont le siège se trouve à Montréal.

L'affaire avait fait scandale au beau milieu des JO de Pékin en raison du long délai entre le prélèvement opéré par l'Agenge antidopage russe ( RUSADA), le 25 décembre 2021, et son analyse par le laboratoire de Stockholm agréé par l' AMA .

Kamila Valieva a encore la possibilité de saisir le Tribunal fédéral suisse sous 30 jours, uniquement pour des motifs juridiques limités.

Le TAS a indiqué qu'il avait maintenu la contestation de l'Agence mondiale antidopage, qui avait demandé au tribunal de disqualifier Valieva des Jeux olympiques et de la suspendre. Un tribunal sportif russe l'avait cependant blanchie de toute accusation.

Les avocats de Kalieva alléguaient que son organisme avait été contaminé par des traces de trimétazidine, un médicament que son grand-père utilise.

Après une analyse prudente de toutes les preuves présentées, peut-on lire dans le jugement, le comité du TAS a conclu que Mme Valieva n'a pu établir de façon claire, en fonction du calcul des probabilités et des preuves qui ont été présentées au comité, qu'elle n'avait pas volontairement voulu enfreindre la politique antidopage.

Les juges ont déterminé que, en vertu des règles antidopage russes, Valieva ne pouvait se soustraire aux sanctions puisqu'elle était mineure au moment du test de dépistage positif.

Il n'y a rien dans le règlement qui discerne un athlète d'âge adulte d'un autre d'âge mineur , a-t-on précisé dans le document de cour, qui n'a toujours pas publié de verdict détaillé puisque des éléments de confidentialité doivent encore être réglés.

Ce dossier a provoqué le chaos aux Jeux olympiques puisque l'échantillon de Valieva, qui avait été prélevé six semaines plus tôt, aux Championnats russes, n'avait pas été signalé par un laboratoire suédois avant le déroulement de l'épreuve par équipe, le 7 février 2022.

Valieva avait poursuivi ses activités aux JO malgré le verdict, après qu'un tribunal russe et un comité distinct du TAS l'eurent épargnée parce qu'elle était d'âge mineur au moment des faits.

Ces distractions ont provoqué de nombreuses erreurs dans les programmes individuels de Valieva, qui était pourtant la favorite pour l'emporter. Elle a finalement pris la 4e place.

La saga s'est poursuivie à l'extérieur de la patinoire. La réaction de son entraîneuse, Eteri Tutberidze, a notamment été fortement critiquée par les experts de la discipline et le président du CIO , Thomas Bach.

Bach avait déclaré, à Pékin, au lendemain de l'incident, qu'il avait été très, très perturbé de constater l'extrême dureté de l'entourage de Valieva.

Le dossier a été transféré au TAS afin de contester une décision d'un tribunal antidopage russe rendue vers la fin de 2022, qui estimait que Valieva était innocente. Ce verdict laissait entendre qu'elle serait disqualifiée des Championnats nationaux, mais qu'elle conserverait ses résultats olympiques et sa médaille d'or dans l'épreuve par équipe.

L' AMA avait demandé au TAS d'imposer une suspension de quatre ans à Kalieva et sa disqualification des JO . L'Union internationale de patinage recommandait plutôt une suspension de deux ans et sa disqualification.

Avec les informations de l'Agence France-Presse