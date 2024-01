Djokovic s’accroche au 1er rang mondial

Vainqueur des Internationaux d'Australie dimanche, l'Italien Janik Sinner conserve la 4e place du classement de l' ATP publié lundi, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic, mais dont l'avance s'est fortement réduite.

Premier joueur italien à s'imposer à Melbourne, Sinner s'est rapproché de Djokovic, mais aussi du no 2, l'Espagnol Carlos Alcaraz, et du Russe Daniil Medvedev (no 3), qu'il a dominé en finale.

Djokovic, tenant du titre battu en demi-finale à Melbourne par Sinner, ne compte plus que 600 points d'avance sur son dauphin Alcaraz, contre 2200 avant le premier tournoi du grand chelem de l'année.

L'écart entre le no 1 et Sinner est par ailleurs passé de 4565 à 1545 points. Le classement du Russe Andrey Rublev, 5e, et de l'Allemand Alexander Zverev, 6e, demeure également stable.

Le Danois Holger Rune, 7e, gagne une place. Le Polonais Hubert Hurkacz aussi, ce qui lui permet d'obtenir à 26 ans le meilleur classement de sa carrière, au 8e rang. L'Américain Taylor Fritz, quant à lui, progresse de trois rangs, si jusqu'au 9e.

Ces trois joueurs ont profité du recul de trois places du Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an passé en Australie et désormais 10e mondial.

Dans le reste du top 20, le Français Adrian Mannarino, 17e (+2), obtient à 35 ans le meilleur classement de sa carrière à la faveur de son huitième de finale à Melbourne.

Félix Auger-Aliassime conserve son statut de meilleur Canadien, au 30e rang. Il est d'ailleurs le seul représentant de l'unifolié dans le top 100. Gabriel Diallo et Denis Shapovalov apparaissent 132e et 137e respectivement.

Auger-Aliassime et Shapovalov seront en action cette semaine à Montpellier, en France.

Swiatek toujours en tête

Du côté féminin, la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée championne samedi, reste à la 2e place du classement de la WTA et toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek.

Avoir conservé son titre n'a pas beaucoup rapproché Sabalenka de la tête de la hiérarchie mondiale.

Sortie en huitièmes de finale en 2023, Swiatek a en effet cette fois subi une élimination au troisième tour.

La Kazakhe Elena Rybakina, éliminée dès le deuxième tour à Melbourne, alors qu'elle y avait été finaliste en 2023, perd en revanche deux places au profit des Américaines Cori Gauff, 3e, et Jessica Pegula, 4e.

À 19 ans, Gauff retrouve son meilleur classement à la WTA , déjà atteint en septembre dernier. Finaliste malheureuse en Australie, la Chinoise Zheng Qinwen, 21 ans, atteint le meilleur classement de sa jeune carrière en grimpant de huit places, en 7e position.

Du côté canadien, Leylah Annie Fernandez a glissé de deux places pour se retrouver en 37e position. Bianca Andreescu campe au 115e rang.