Ses employeurs l’adorent. Les hockeyeurs, eux, ont beaucoup moins de raisons de l’aimer.

Gary Bettman a battu samedi le record de longévité du sport professionnel nord-américain pour un dirigeant de ligue. En poste depuis le 1er février 1993, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a ainsi surpassé Clarence Campbell, dont la présidence de la LNH s’était échelonnée de 1946 à 1977.

Cet exploit lui a d’ailleurs valu un long texte particulièrement dithyrambique (Nouvelle fenêtre) sur le site de la ligue.

Pourquoi Bettman, qui est maintenant âgé de 71 ans, est-il resté en poste aussi longtemps?

Sans doute parce qu’il aime son boulot. Mais surtout parce qu’il a permis à ses patrons, les propriétaires d’équipes, de faire énormément d’argent.

L'avocat de formation a fait ses débuts au cabinet new-yorkais Proskauer Rose à la fin des années 1970. Assistant les propriétaires de plusieurs ligues professionnelles comme la NFL, la NBA et la LNH aux tables de négociation des conventions collectives, Proskauer Rose a fortement contribué à renforcer les positions patronales et à affaiblir celle des athlètes au cours des quatre dernières décennies.

Après son passage à Proskauer Rose, Bettman est devenu le numéro trois de la NBA dans les années 1980 sous le règne du commissaire David Stern. Ce dernier était aussi un ancien membre de ce cabinet.

En 1992, insatisfaits du règlement survenu après une grève des joueurs, les propriétaires d’équipes de la LNH ont décidé de se départir de leur président John Zielgler. Gil Stein a donc été nommé à titre de président intérimaire et la LNH s’est officiellement mise à la recherche de son tout premier commissaire.

Dans l’univers du sport nord-américain, les dirigeants de la NBA étaient alors entourés d’une aura de grande vedette. Ils étaient les premiers à avoir réussi à instaurer un plafond salarial pour soustraire leurs joueurs aux règles du marché, et ils étaient les premiers à déployer des efforts substantiels pour accroître la visibilité de leur circuit sur la scène internationale.

C’est ce bagage professionnel qui a permis à Bettman d’être choisi pour prendre les commandes de la LNH.

***

On connaît la suite.

Il a fallu deux lock-out, la perte d’une saison complète et un peu plus d’une douzaine d’années à Bettman pour offrir à ses patrons le saint Graal qu’ils convoitaient tant : le plafond salarial le plus restrictif de l’ensemble du sport professionnel. Et tant qu’à y être, Bettman a déclenché un troisième lock-out en 2012 pour réduire de 57 % à 50 % le pourcentage de revenus qui avait été consenti aux joueurs en 2005.

C’est ainsi, pour les propriétaires, que la LNH est devenue une véritable machine à imprimer et à récupérer de l’argent.

À titre d’exemple, quand l’imprévisible pandémie de COVID-19 a frappé à la fin de la saison 2019-2020, les revenus habituels découlant des séries éliminatoires n’ont pas été au rendez-vous. Et par la suite, une importante partie de la saison 2020-2021 a dû être disputée à huis clos. Le partage des revenus 50-50 étant sacro-saint dans la convention collective, les joueurs ont donc dû rembourser près de 2 milliards de salaires à leurs patrons au cours des dernières années.

Des employés qui remboursent leurs salaires en cas de coup dur. Ne s’agit-il pas du plus grand fantasme que puisse réaliser le premier dirigeant d’une entreprise capitaliste?

Pour mesurer à quel point Gary Bettman a été bon pour les propriétaires de la LNH, je me suis amusé à comparer sa performance financière à celles des commissaires de la NBA et de la MLB. La NFL, qui se situe dans un autre monde en ce qui a trait à la popularité et aux revenus, a été mise de côté.

Ainsi, quand Bettman est entré en poste en 1993 :

les revenus de la LNH s’élevaient 732 millions, tandis qu’ils devraient se situer légèrement au-dessus de 6 milliards à la fin de la présente saison (+820 %);

les revenus de la NBA se situaient autour de 925 millions, alors qu’ils surpasseront les 13 milliards cette saison (+1405 %);

Les revenus de la MLB s’établissaient à 1,9 milliard, tandis qu’ils franchissaient les 11 milliards à la fin de la dernière saison (+580 %).

Par ailleurs, quand on jette un coup d’œil à l’augmentation de la valeur des équipes (une immense source de profits à laquelle les joueurs n’ont pas droit), la comparaison entre les trois ligues est aussi fort intéressante.

À titre d’exemple, le Canadien de Montréal, selon le Financial World, valait quelque 73 millions en 1993-1994. Le magazine Forbes établit maintenant sa valeur à 2,3 milliards, soit +3150 %.

Dans la NBA, les Spurs de San Antonio ont été vendus pour la somme de 75 millions en 1993. Ils valent aujourd’hui 3,25 milliards (+4200 %) selon Forbes.

Dans la MLB, toujours en 1993, les Orioles de Baltimore ont été vendus pour 173 millions en 1993. Et aujourd’hui, Forbes établit leur valeur à 1,7 milliard (+930 %).

Bref, le hockey étant un sport beaucoup plus niché que le basketball et le baseball du côté américain de la frontière, Gary Bettman est certainement parvenu à créer énormément de valeur pour ses mandants depuis son arrivée en poste.

Les propriétaires de la LNH sont parfaitement dans le coup lorsqu’on les compare à leurs confrères des autres sports majeurs. Ce n’est donc pas pour rien qu’une concession comme celle des Sénateurs d’Ottawa, basée dans un petit marché, a pu atteindre un prix de vente de 950 millions au cours des derniers mois.

***

Ouvrir en mode plein écran Le commissaire de la LNH, Gary Bettman Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Par contre, quand on compare l’évolution de la rémunération des supervedettes des ligues professionnelles nord-américaines depuis l’arrivée en poste de Bettman, on constate que les hockeyeurs, contrairement aux propriétaires, ne se trouvent pas à bord du même bateau que les athlètes des autres sports.

Pour les besoins de cet exercice, j’ai choisi de mesurer l’évolution de la rémunération totale des 10 plus hauts salariés des trois ligues au fil des ans.

D’autres indicatifs, comme l’évolution du salaire moyen ou du salaire minimum, auraient pu être pris en compte. Toutefois, les salaires des 10 plus hauts salariés m’apparaissent plus intéressants parce que cette mesure isole le groupe d’athlètes jouissant du meilleur rapport de force dans leur marché.

Ainsi, entre 1993 et aujourd’hui, la rémunération annuelle totale des 10 plus hauts salariés de la LNH est passée de 48,57 millions à 128 millions, soit un multiple de 2,6.

Durant la même période, les 10 plus hauts salariés de la NBA ont vu passer leur rémunération totale de 80,02 millions à 471,68 millions (x 5,89).

Pour ce qui est des 10 plus hauts salariés de la MLB, leur rémunération totale annuelle s’est multipliée par 3,15 en passant de 120,08 millions à 377,97 millions. Notons ici qu’il n’y a pas de plafond salarial dans la MLB. Il est donc intéressant de constater que l’augmentation de la rémunération des vedettes de ce sport a suivi d’assez près l’augmentation des revenus de la ligue, soit +580 %.

Au cours des 31 dernières années, les vedettes du hockey sont donc celles qui ont vu leur rémunération s’éloigner le plus de la courbe d’augmentation des revenus de leur ligue. Ils sont ceux qui ont le moins profité de la popularité de leur sport, alors qu’ils en sont les principaux responsables.

Cette comparaison est encore plus frappante quand on s’attarde aux effets dévastateurs qu’a eus le lock-out de 2004-2005 sur les hockeyeurs de la LNH.

Pour les besoins de cette comparaison, la valeur des dollars de la saison 2004 a été convertie en dollars de 2024.

Ainsi, les 10 plus hauts salariés de la LNH touchaient collectivement 161,91 millions en 2003-2004 (en valeur de 2024), alors que leur rémunération s’élève à 127,9 millions cette saison. C’est un recul de 21 %.

Vous avez bien lu. Les meilleurs joueurs de la LNH gagnent 21 % moins d’argent qu’il y a 20 ans. Et cela ne tient pas compte des prélèvements supplémentaires faits par les propriétaires (surpassant parfois les 12 %, 13 % ou 14 %) afin d’équilibrer le partage des revenus.

À titre comparatif, la rémunération des 10 plus hauts salariés de la NBA s’est accrue de 66,19 % depuis 2004.

La rémunération des joueurs de la MLB a quant à elle bondi de 27,37 % durant cette période.

Au bout du compte, il est donc assez facile de comprendre pourquoi Gary Bettman est parvenu à établir son record de longévité. Il a rendu ses patrons plus riches, c’est indéniable. Mais une bonne partie de cette richesse découle du fait qu’il a sabré les conditions de travail des athlètes comme personne d’autre n’était parvenu à le faire avant lui.