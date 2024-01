Le planchiste Éli Bouchard et le skieur acrobatique Charlie Beatty ont remporté les deux premières médailles d’or canadiennes au neuvième jour de compétition des Jeux olympiques de la jeunesse tenus à Gangwon, en Corée du Sud, dimanche.

Éli Bouchard, de Lac-Beauport, remporte sa deuxième médaille des Jeux. Il avait remporté l’argent au slopestyle, jeudi. Dimanche, au grand saut, il a devancé tous ses opposants en obtenant un pointage total de 183,25 au terme de ses deux premières tentatives, dont un sommet de 92,25 pour sa première descente. Son plus proche poursuivant, l’Américain Oliver Martin, a terminé avec 179,50 points.

Je me sens vraiment bien , s’est-il réjoui après l’épreuve, par voie de communiqué. J’ai travaillé fort pour cette médaille et je suis très satisfait de mes descentes aujourd’hui. Je n’ai pas eu de très bonnes séances d’entraînement, mais je suis heureux d’avoir pu réussir ce que j’ai fait [en finale]. J’ai une médaille d’or et une d’argent, alors je peux dire que ça s’est bien passé. C’était une expérience magnifique.

Charlie Beatty a, quant à lui, triomphé au grand saut en ski acrobatique. Le plus jeune skieur acrobatique canadien de l’histoire à compétitionner aux Jeux de la jeunesse, à 16 ans, a amassé 177,75 points au terme de ses 3 descentes.

Publicité

L’Ontarien avait terminé la finale du slopestyle au 10e et dernier rang, mercredi, alors qu’il est le champion du monde junior en titre de cette épreuve.

« Je suis très soulagé, a confié Beatty. Ma mauvaise prestation au slopestyle était un peu frustrante pour moi. Je suis donc arrivé ici prêt à foncer. Avoir cette médaille autour de mon cou est un grand soulagement. J’ai préféré ma deuxième descente où j’ai effectué une figure switch double cork 1440 tail grab. C’était assez bien réussi et j’ai pu appuyer l’atterrissage en gardant la forme. Cela m’a procuré une très bonne note pour remporter cette médaille d’or. »

Les Jeux olympiques de la jeunesse se poursuivent jusqu’à jeudi. Jusqu’à maintenant, le Canada est ex æquo au 14e rang avec 4 médailles depuis le début de l’événement. La Chine, avec 16 médailles, dont 5 d’or, mène le bal.