Laurent Dubreuil obtient la médaille d’argent au 500 m à Salt Lake City

Laurent Dubreuil a décroché la médaille d’argent samedi à l’épreuve de 500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Salt Lake City, en Utah.

Le Québécois, qui était de la dernière paire à s’élancer, a arrêté le chrono à 34,05 s.

L’Américain Jordan Stolz, champion du monde en titre sur cette distance, a obtenu la victoire grâce à un temps de 33,96 s. Le Japonais Yuma Murakami (+0,20 seconde) a remporté le bronze.

Laurent Dubreuil avait déjà gagné trois médailles sur 500 mètres cette saison sur le circuit de la Coupe du monde, soit une d’or et deux d’argent.

Il avait aussi remporté l’or sur la distance aux Championnats des quatre continents, qui ont eu lieu sur la même patinoire la semaine dernière.

Laurent Dubreuil a remporté l'argent au 500 m à Salt Lake City.

La forme et ma technique sont revenues , a souligné Dubreuil, en faisant référence à son début de campagne plus ardu qu'à l'habitude.

Je me sens en contrôle de mon patin et puissant sur la glace. Je me sens comme je me sentais dans les dernières saisons.

Dubreuil a connu quelques difficultés cet automne et a momentanément cherché ses repères. Tout semble être rentré dans l’ordre, à en croire ses ajustements et ses plus récents résultats.

C’est ce que j’aime de ma saison. L’an passé, je commençais à manquer un peu de jambes après les Fêtes et j’avais l’objectif de ne pas arriver à mon sommet trop tôt cette fois. De finir fort après des moments difficiles, c’est motivant. C’est gratifiant d’identifier des problèmes et de réussir à les corriger.

Valérie Maltais gagne l’or à la poursuite par équipe

Pour sa part, la Québécoise Valérie Maltais a gagné la médaille d’or à la poursuite par équipe en compagnie d’Ivanie Blondin et d’Isabelle Weidemann.

Dominantes, les trois Canadiennes ont franchi la distance en 2 min 54,07 s avec une avance de 1,44 seconde sur les Japonaises, médaillées d'argent. Les Américaines ont terminé troisièmes (+3,59 secondes).

C’est vraiment un bon moment pour avoir un tel résultat avec les Championnats du monde qui arrivent très rapidement, a commenté Maltais. C’était le fun de faire la poursuite aux Championnats des quatre continents et d’être de retour une semaine plus tard. On a eu une meilleure exécution, mais on a encore des choses à améliorer.

Isabelle Weidemann, Valerie Maltais et Ivanie Blondin.

En début de saison, le trio de l’unifolié avait remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde d'Obihiro, au Japon.

Maltais et Blondin ont aussi obtenu l’argent en Pologne avec Béatrice Lamarche, qui avait remplacé Weidemann pour l’occasion. Il s'agissait d'ailleurs d'un retour en Coupe du monde pour Weidemann, qui avait choisi de faire l'impasse sur les étapes disputées en Europe.

Ça nous remet en piste et c’est un bon résultat, mais clairement, on n’est pas à notre meilleure forme en ce moment. Ça prouve qu’on est une équipe forte et qu’on travaille bien ensemble malgré tout. On peut être optimistes qu’on sera en mesure de bien faire aux mondiaux , a indiqué Maltais.

Vendredi, Valérie Maltais avait gagné le bronze à l’épreuve individuelle sur 3000 m.