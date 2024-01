Devant 8646 spectateurs, un record d'assistance pour un match de hockey féminin professionnel au Canada, Montréal a vaincu Ottawa 2-1 en prolongation grâce au premier but chez les professionnelles de Maureen Murphy, samedi, à la Place Bell.

En première période, Laura Stacey sortait tout juste du banc de son équipe lorsqu'on a pu l'entendre - même du haut de la galerie de presse - crier dans l'espoir de recevoir la rondelle. Erin Ambrose lui a alors fait une passe et tel un train à grande vitesse, Stacey a détalé du côté droit en zone adverse pour déjouer Emerance Maschmeyer avec un tourniquet. Il s'agissait de son 4e but de la saison.

Montréal a ensuite dû se défendre plus souvent qu'autrement pour le reste du match, notamment lors de deux punitions écopées par Catherine Dubois. La Québécoise, qui était normalement une joueuse de réserve, a obtenu un deuxième contrat de dix jours pour pallier l'absence de Tereza Vanisova, blessée. Elle a débuté le match sur le premier trio, aux côtés de Marie-Philip Poulin et Maureen Murphy.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Dubois Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

De mauvaises pénalités, ça peut arriver aux meilleures, mais dans le cas de Dubois, la marge de manœuvre est mince. À chaque présence, à chaque geste, elle joue pour sa survie, dans l'espoir d'obtenir un contrat régulier au-delà du dix jours.

Deux options s'offraient alors à Kori Cheverie. L'entraîneuse pouvait choisir de punir Dubois en la gardant clouée au banc et du même coup, risquer de fragiliser encore davantage la confiance de la joueuse. Elle pouvait aussi lui donner l'occasion de se racheter et c'est ce qu'elle a choisi de faire en la renvoyant sur le premier trio lors de la séquence suivante.

On a pu voir Catherine Dubois travailler d'arrache-pied, particulièrement en fond de territoire afin de récupérer des rondelles. Est-ce parfait? Certainement pas, mais à chaque présence elle sait se faire remarquer. Beaucoup plus que certaines joueuses sur le troisième et le quatrième trios qui sont invisibles ou presque.

Chaque fois qu’une joueuse obtient deux pénalités, c’est difficile pour l’équipe. Mais elle continue d’amener ce niveau constant d’énergie afin de déranger et de créer de l’espace pour les autres. Elle est tellement une bonne personne pour notre équipe, une bonne joueuse. C’est vraiment agréable de l’avoir dans l’alignement quand nous le pouvons , a mentionné l'entraîneuse-chef.

3:32 Ann-Renée Desbiens de Montréal contre Katerina Mrazova d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Brasser les cartes

En milieu de 2e période, Kori Cheverie a voulu brasser les cartes. Dubois s’est alors retrouvée sur le 4e trio alors que Gabrielle David a reçu une promotion sur le premier trio. Une belle occasion pour la Drummondvilloise de se mettre en valeur.

Mais c'est encore une fois Laura Stacey qui a su se démarquer. En désavantage numérique, elle a intercepté une passe pour filer en échappée. La joueuse de Montréal tentait de couper devant le filet lorsqu'on l'a fait trébucher et qu'elle est entrée en contact avec Maschmeyer. La gardienne de but a semblé ébranlée sur le jeu et est demeurée sur la patinoire pendant quelques minutes.

Laura Stacey a reçu un tir de pénalité sur la séquence, mais Maschmeyer a saisi la rondelle de la mitaine au dernier instant, juste avant qu'elle ne franchisse la ligne de but.

Dans cette victoire, Laura Stacey aura été la meilleure joueuse de son équipe. Rapide et combative, les Montréalais qui s'étaient déplacés à la Place Bell s'enthousiasmaient à chaque montée de l'attaquante. Si certains se demandaient au départ pourquoi elle était la 3e joueuse choisie par Danièle Sauvageau, avec Ann-Renée Desbiens et Marie-Philip Poulin, Stacey a dissipé tous les doutes.

Ouvrir en mode plein écran Laura Stacey, de l'équipe de Montréal dans la LPHF, rencontre des partisans. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

En début de troisième période, Ottawa a profité d'un avantage numérique pour créer l'égalité lorsque la capitaine Brianne Jenner a servi une brillante passe soulevée à Hayley Scamurra.

Montréal a ensuite eu une occasion de reprendre l'avance, mais n'est pas parvenue à marquer en avantage numérique. Même si l'équipe de Kori Cheverie trône au sommet de la ligue pour le nombre de points, elle se situe bonne dernière pour l'avantage numérique. Montréal n'a marqué qu'une seule fois en 25 occasions depuis le début de la saison. Une statistique épouvantable, surtout pour une équipe qui mise avant tout sur le talent offensif. On se répète, mais encore faudrait-il être créatives et non pas uniquement se fier sur Marie-Philip Poulin.

Pour une 4e fois en huit matchs cette saison, Montréal s'est donc retrouvée en prolongation. Dubois a obtenu une chance inouïe de se racheter lorsqu'elle est apparue en échappée, mais son tir est passé au-dessus de la cage. Après une chance de marquer d'Ottawa bloquée magistralement par Ann-Renée Desbiens, c'est finalement la jeune Maureen Murphy qui est venue clore le débat en marquant son premier but chez les professionnelles.

Elle travaille sans relâche, a reconnu Cheverie. C’est tellement une bonne jeune joueuse. Elle a été mise dans des situations pas évidentes alors qu’elle doit souvent affronter les meilleurs trios adverses. C’est génial pour elle qu’elle ait son premier but et que ce soit un but gagnant. Nous sommes juste vraiment fiers d’elle.

Je suis très fière d’elle, a renchéri Ann-Renée Desbiens. C’est une joueuse qui travaille très fort. Elle le mérite. Elle est parmi les premières et les dernières à l’aréna. Elle a eu beaucoup d’occasions alors le fait que c’est un but victorieux, tu ne peux pas demander mieux.

Les gardiennes s'illustrent

Les deux gardiennes de but ont connu un excellent match. Ann-Renée Desbiens a été irréprochable, réalisant 43 arrêts.

Nos gardiennes sont bonnes. Je préférerais que nous n’accordions pas autant de lancers plusieurs matchs d’affilée, mais on focalise sur ce qu'on peut faire pour limiter les excellentes chances de marquer. Présentement, je suis plutôt fière de notre groupe , a affirmé Kori Cheverie.

Nous trouvons toujours une manière (de gagner), même quand c’est difficile, quand nous recevons beaucoup de lancers, même quand nous écopons de beaucoup de pénalités. Pour nous, en tant qu’organisation, nous sommes très heureux d’où nous sommes présentement.

Lors d'un arrêt de jeu en troisième période, la gardienne de but a été présentée sur l'écran géant. Une ovation monstre s'en est suivie.

Ça donne la chair de poule, a avoué la principale intéressée. C’est toujours plaisant d’être capable d’offrir une bonne performance devant les partisans à la maison. De voir leur enthousiasme, à quel point ils sont investis dans la partie. Nous avons définitivement les meilleurs spectateurs. Ça fait chaud au cœur.

Montréal bénéficiera de quelques jours de congé alors que Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Erin Ambrose et Ann-Renée Desbiens participeront au match des étoiles de la LNH. Un tournoi à trois contre trois sera présenté jeudi, à Toronto. Le prochain match des Montréalaises aura lieu le dimanche 4 février, à Boston.