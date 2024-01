Mikaël Kingsbury égale le record de victoires d’Ingemar Stenmark

Déçu de son résultat de la veille, Mikaël Kingsbury a rebondi samedi lors de l'épreuve de bosses en parallèle de la Coupe du monde de Waterville, au New Hampshire, et a terminé au 1er rang, égalant un record au passage.

Kingsbury a filé sans trop de difficulté jusqu'en finale, où il affrontait son grand rival, le Japonais Ikuma Horishima.

Dans ce choc de titans, le Japonais a perdu le contrôle tout juste après le premier saut, laissant le champ libre au Québécois.

2:24 Mikaël Kingsbury a remporté l'épreuve de bosses en parallèle à Waterville. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Horishima termine donc 2e alors que le Suédois Walter Wallberg est 3e après avoir battu son compatriote Filip Gravenfors dans la petite finale.

Ç'a été une excellente journée, a lancé le Québécois après la course. Ce n’est jamais facile, les duels, surtout quand tu arrives dans le carré d’as avec les trois gars qui sont d'excellents skieurs. Je suis vraiment satisfait de la façon dont j’ai poussé et que j’ai bouncé back d’hier.

Vendredi, Mikaël Kingsbury avait pris la 3e place de l'épreuve en simple et le skieur de 31 ans n'avait pas caché sa frustration par rapport au pointage que les juges lui avaient décerné.

Un record qui semblait inatteignable

Il s'agit d'un 11e podium cette saison pour Kingsbury et d'un 125e depuis ses débuts sur le circuit, en 2011. C'est aussi une 86e victoire en Coupe du monde, ce qui signifie qu'il égale le record du skieur alpin suédois Ingemar Stenmark.

C'est incroyable d’avoir égalé Stenmark pour le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde pour un homme. Je me souviens, quand j’étais jeune, de regarder le site web de la FIS, de voir le 86 de Stenmark et de penser que ce ne serait pas atteignable. Dix ans plus tard, je l’égale, je sais que mon corps va bien et qu’il me reste quelques courses cette saison pour le dépasser.

L'Américaine Mikaela Shiffrin détient le record absolu de victoires en Coupe du monde (95).

Kingsbury est toujours 1er au classement général ainsi qu'en parallèle. Horishima détient le maillot jaune de l'épreuve en simple.

Pour ce qui est du Québécois Julien Viel, il a vu son parcours se terminer en huitièmes de finales samedi, bon pour une 11e place.

Gabriel Dufresne (25e), Elliot Vaillancourt (28e) et Louis-David Chalifoux (32e) prenaient aussi part à la compétition.

Chez les femmes, Maïa Schwinghammer (8e) s'est fait éliminer en quarts de finale par la no 1 au monde et celle qui gagné l'épreuve, l'Australienne Jakara Anthony. Les Canadiennes Jessica Linton, Berkley Brown et Laurianne Desmarais-Gilbert ont respectivement terminé aux 13e, 17e et 20e rangs.

La prochaine Coupe du monde de ski acrobatique aura lieu la semaine prochaine à Deer Valley, en Utah.