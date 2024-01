Laurent Courtois prêche la patience à ses joueurs

Thierry Henry a déjà mentionné en entrevue que « le temps, c'est un truc que nous n'avons pas ». L'entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois, entend plutôt l'avoir dans sa poche pour bien évaluer ses joueurs.

Après presque deux semaines de camp à Tucson, en Arizona, le Bleu-blanc-noir terminera son périple dans le sud des États-Unis en disputant un premier match préparatoire, samedi, contre le Minnesota United FC.

Ce premier affrontement permettra de voir où la formation montréalaise se situe dans son processus d'apprentissage, mais Courtois a tenu à rappeler à ses hommes qu'il s'agissait d'un travail de longue haleine.

Nous leur avons tellement demandé déjà sur le plan des habitudes ou des tactiques. Je leur ai rappelé d'être patients envers eux-mêmes. (Samedi), c'est un match au cours duquel nous jaugeons où nous en sommes, mais il y a de la fatigue aussi. Nous avons beaucoup expérimenté. Je veux qu'ils soient indulgents, tout en ayant une dynamique ambitieuse et d'amélioration, a exprimé l'entraîneur-chef.

Arrivé à la barre de l'équipe depuis quelques semaines seulement, Courtois doit lui aussi prendre le temps d'apprendre à connaître ses joueurs. Lui et son personnel d'entraîneurs ont mis l'accent sur les sorties de ballon et le positionnement, mais ils souhaitent que les joueurs expérimentent un peu sur le terrain afin de leur offrir des rétroactions précises.

Le Français de 45 s'est d'ailleurs dit impressionné de voir que certains de ses concepts avaient déjà été bien compris par sa troupe. Il estime que ses joueurs ont toutes les capacités pour connaître du succès cette saison.

J'étais impressionné de voir qu'ils étaient en avance sur quelques concepts et dans certaines de nos expérimentations ensemble. L'aspect défensif et l'attitude individuelle peuvent être encore meilleurs. Lorsque nous serons sur la même longueur d'onde, ces gars-là ont tous les outils pour former une équipe complète. Nous serons jeunes et nous jouerons du soccer risqué, mais on s'en fout, ils ont tous les outils pour être compétitifs , a-t-il souligné.

Courtois est arrivé à Montréal avec une page blanche et il semble déjà avoir certains projets pour quelques joueurs. L'un d'entre eux pourrait être l'attaquant Kwadwo Opoku, qui en sera à une deuxième saison avec l'équipe.

Opoku a inscrit quatre buts en 12 matchs de MLS avec le CF Montréal, en 2023, et il a su montrer sa vitesse, ses habiletés et sa finition. Le Ghanéen de 22 ans aime ce qu'il voit de son nouvel entraîneur-chef jusqu'à présent et il est prêt à jouer n'importe où pour l'aider.

Laurent est une personne et un entraîneur extraordinaire. Nous sommes prêts à apprendre de lui et c'est très bien de travailler avec lui. C'est fantastique de voir la façon dont nous allons jouer, a insisté Opoku. Il m'aide beaucoup en attaque et en défensive et je peux voir qu'il y a de l'amélioration. Je vais jouer où il voudra me faire jouer.

Courtois a également tenu à souligner le professionnalisme du milieu de terrain Victor Wanyama, qui avait vu sa relation avec l'ancien entraîneur-chef, Hernan Losada, se détériorer en fin de saison.

J'ai été impressionné par le professionnalisme et l'humilité de Victor. Il a été dirigé par (Mauricio) Pochettino et (José) Mourinho, mais il est tellement généreux et gentil envers moi que parfois, ça me rend inconfortable. Je n'aurais pas été comme ça à son âge si Pochettino et Mourinho m'avaient dirigé. C'est une belle leçon d'humilité qu'il me donne , a affirmé Courtois.

À quelques jours d'un retour à Montréal, le milieu de terrain Lassi Lappalainen, le défenseur Robert Thorkelsson et l'attaquant Sunusi Ibrahim ont récemment intégré le groupe. Seul le défenseur Raheem Edwards est encore absent.

Lappalainen a subi une intervention chirurgicale en novembre pour guérir une hernie sportive alors que Thorkelsson n'a pas joué depuis le 24 juin en raison d'une blessure aux adducteurs. Malgré leur état de santé, Courtois s'assure que les deux joueurs puissent rester avec leurs coéquipiers pour apprendre le schéma tactique et les nouveaux concepts.