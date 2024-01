Mikaël Kingsbury a pris la 3e place à l'épreuve en simple de la Coupe du monde de ski de bosses, vendredi, à Waterville, dans le New Hampshire. Le Québécois ne cache pas être déçu de son résultat et affirme ne pas comprendre le raisonnement des juges.

Premier après la première descente en finale, Kingsbury partait en dernier pour le tour décisif.

Son pointage de 80,07 l'a relégué en 3e position. Il a été devancé par le Japonais Ikuma Horishima (85,84) et l'Australien Cooper Woods (81,04).

Le champion olympique Walter Wallberg (78,99) a terminé en 4e place.

3:25 Mikaël Kingsbury Photo : Mateusz Kielpinski / FIS

Après la compétition, Kingsbury a souligné être content de sa journée et affirme avoir fait la « meilleure descente de la fin de semaine en super finale ».

Le Québécois a toutefois admis qu'il est « un peu déçu du résultat ».

La seule chose que je ne comprends pas c'est qu'entre ma finale 1 et ma super finale, j’ai fait un meilleur "double full", du meilleur ski, j'étais un peu plus vite et j'ai fait un meilleur "1080". J’ai "scoré" quatre points de moins et j’ai six points de déductions. Je ne comprends pas ce que les juges ont vu et je ne pense pas qu’ils ont fait une bonne job avec ça.

C’est juste difficile. Je me bats pour le globe de cristal et j’aurais aimé ça me rapprocher d’Ikuma, a reconnu le skieur. Je ne sais pas si je mérite de gagner, mais deuxième aurait fait une bonne différence en termes de points.

Publicité

Les juges sont humains et ils font ce qu’ils peuvent, c’est juste un peu crève-cœur pour moi , a tempéré Kingsbury.

Une fois la poussière retombée, l'athlète de 31 ans a expliqué que les juges ne sont pas physiquement sur le site, et qu'ils se servent d'une vidéo. Les gens en bas de la piste n’ont pas vu la même affaire que les juges , a-t-il ajouté.

Certains de ses compétiteurs semblaient aussi étonnés du résultat, dont son plus grand rival.

Ikuma pensait que j’allais peut-être le battre ou que ça allait être proche, il m’a dit : "je te dois une bière".

En même temps, il y a des journées que ça va de ton bord et d’autres journées que ça ne va pas de ton bord. C’est frustrant sur le moment, mais je dois tourner la page et passer à autre chose. Je veux skier demain en mission, comme je le fais si bien en duel.

Il s'agit tout de même d'un dixième podium pour le skieur cette saison.

Publicité

Je suis tellement satisfait de mon ski pour les conditions qu’on a eu aujourd'hui, a indiqué Kingsbury. On avait de la pluie et de la glace. On avait les lunettes remplies d’eau et pour nous skier, ce n’était pas évident.

Louis-David Chalifoux a quant à lui skié en super finale pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde. Il s’est classé 6e avec un pointage de 76,62.

Julien Viel (18e), Elliot Vaillancourt (23e) et Gabriel Dufresne (28e) ont été stoppés en qualifications. Laurianne Desmarais-Gilbert a connu une journée similaire du côté féminin en terminant 24e.

Avec les informations de Sportcom