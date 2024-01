Les sorciers s’invitent à la Coupe d’Afrique des nations

« Tous les moyens sont permis pour gagner. Eh oui, on fait appel aux marabouts! »

C'est ce que déclare le journaliste et auteur ivoirien Martial Asseme, que Radio-Canada Sports a joint à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

On les appelle sorciers ou marabouts, mais certains préfèrent tradipraticiens ou préparateurs psychologiques du terroir.

Sur ce continent qui vibre autour du ballon rond, ils sont indispensables à la réussite d'une équipe qui veut accéder à la victoire, comme l’explique le journaliste ivoirien.

Le football, dans les pays africains, c’est une sorte de religion. Les gens boivent, mangent, dorment, se réveillent et pensent football. Donc, tout le monde veut que son équipe gagne. Quand des équipes adverses viennent en Côte d’Ivoire et remportent leur match, on les suspecte d’avoir emmené avec elles des marabouts ou des forces occultes pour arriver à leurs fins.

Le journaliste explique qui sont ces gens que l’on surnomme les sorciers.

Souvent, on va parler de marabouts, ici, on va parler de sorciers. Il y a un village au sud de la Côte d’Ivoire qui se nomme Akradio et qui abrite des sorciers. On en a d’ailleurs parlé récemment dans le quotidien Le Monde. Ces sorciers ont fait leur apparition lors de la Coupe d’Afrique des nations en 1992. Il faut savoir que la Côte d’Ivoire courait depuis longtemps après ce trophée. Elle ne l’avait jamais brandi.

Amulettes et potions des sorciers africains Photo : afp via getty images / AFP

Martial Anselme a voulu en savoir davantage au sujet de ces sorciers et est donc allé enquêter dans la région où ils vivent.

À l’époque, je me suis rendu dans la région de Dabou pour rencontrer le ministre des Sports, René Diby, qui jouissait, paraît-il, d’une réputation au sein des forces occultes, raconte le journaliste. Il m'avait dit que le président de l’époque, Houphouët Boigny, lui avait fait promettre de ramener la coupe en Côte d’Ivoire. Il ne pouvait donc pas faire une telle promesse au président sans la respecter. C’est comme cela que les sorciers d’Akradio entrent en scène. L’équipe est alors au Sénégal, où se déroule la compétition, et le ministre va emmener avec lui ces sorciers pour motiver les joueurs et leur expliquer qu’ils doivent remporter cette coupe.

D'anciens joueurs témoignent

Très peu de personnes veulent aborder ce sujet encore tabou, mais Martial Asseme explique que certains joueurs ont brisé le silence.

Didier Otokoré jouait avec l’équipe ivoirienne à cette époque. Dans son livre Les confidences d’un éléphant, il explique qu’on avait réveillé tous les membres de l’équipe en pleine nuit pour leur demander d’aller voir les sorciers. Ces derniers invitent alors les athlètes à prendre un bain mystique afin qu’ils puissent gagner la finale. Avec son esprit très cartésien, Otokoré n’est pas très chaud à l'idée d'y participer. Il finit toutefois par céder, car il ne veut surtout pas être celui qui porterait malheur à l’équipe.

Martial Asseme explique que nous vivons dans un monde de compétition où tout le monde veut briller. Il reconnaît que plusieurs joueurs dépensent des fortunes pour avoir recours aux sorciers, avec des conséquences plus ou moins heureuses.

Chacun va user de tous les moyens à sa disposition pour réussir, pour briller, explique-t-il. Il y a des joueurs qui vont demander des sacrifices d'animaux, aller voir des personnes dites mystiques pour obtenir des talismans, des amulettes ou bénéficier d'incantations. Ils ne vont pas le dire ouvertement, mais ce sont des pratiques de chez nous. Même si cela coûte cher, les gens sont prêts à s’endetter, car le but, c’est de pouvoir briller à la face du monde.

Gilles Yapi-Yapo, joueur ivoirien Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Dans une entrevue accordée à l’ AFP , l’ancien joueur ivoirien Gilles Yapi-Yapo avoue avoir été sous l’emprise d’un marabout lorsqu’il était joueur.

Le marabout pointait une malédiction dans ma famille qui m’empêcherait de réussir et d’être heureux, raconte-t-il. Il fallait donc faire des sacrifices pour contrecarrer ces malédictions. Ces sacrifices – poule, coq, chèvre ou bélier – commencent au tarif de 500 euros, jusqu’à atteindre des sommes colossales. Puis, un jour, il y a eu comme de la magie noire. Le marabout m’a fait croire que les esprits pour lesquels il travaillait m’aimaient bien et qu’ils voulaient me rendre riche… Cela a été comme un appât.

Gilles Yapi-Yapo dénonce une escroquerie qui, au bout du compte, lui a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars.

Malgré tout, le journaliste Martial Asseme reconnaît que les Ivoiriens voudront tout faire, encore cette année, pour que leur pays remporte la coupe.

C’est vrai que lorsque notre équipe s’est fait humilier 4-0 par la Guinée, nous cherchions des responsables, ce qui explique peut-être ce qui s’est passé dans le village d’Akradio [des émeutes ont éclaté et un incendie a été allumé après la défaite, NDLR]. On voulait savoir quels étaient les sorciers qui avaient jeté un sort sur notre équipe. C’est pour cela qu’il y a eu cette chasse aux sorciers. Mais il y a peut-être une autre explication. Certains disent que les sorciers n’avaient pas été payés par le passé et qu'ils se sont vengés en jetant des sorts à l’équipe.