La reconquête des Chiefs de Kansas City sera mise à rude épreuve par les Ravens, à Baltimore, dimanche en lever de rideau des finales d'association qui se concluront à San Francisco, théâtre d'un choc entre les 49ers et les Lions de Détroit.

Tant et aussi longtemps que Patrick Mahomes sera à Kansas City, les Chiefs seront de sérieux prétendants au Super Bowl. Le quart-arrière émérite élève considérablement le rendement du reste de l'effectif. Il l'a encore montré la semaine dernière à Buffalo.

Les Ravens forment le dernier rempart le séparant d'une quatrième présence au Super Bowl depuis 2020. Le défi défensif est de taille. L'un des plus imposants avec lequel Mahomes aura eu à se frotter.

Il n'a que 28 ans, mais déjà Mahomes en est à consolider sa place parmi les légendes de la Ligue nationale de football (NFL). Il règne sur les quarts de sa génération, fin seul au sommet, écartant toute compétition. Josh Allen peut en témoigner.

Deux conquêtes du Super Bowl, où le titre d'athlète par excellence lui a été décerné, ainsi que deux trophées du joueur le plus utile à son équipe ne sont qu'une poignée des innombrables faits d'armes de Mahomes, également nommé au Pro Bowl à six reprises.

Les longs parcours éliminatoires sont désormais monnaie courante à Kansas City. Les Chiefs sont devenus la nouvelle référence en la matière à travers le circuit Goodell.

Chacune des six saisons de Mahomes aux commandes de l'attaque est passée par la finale de l'Américaine. Jamais il n'a été freiné avant le carré d'as. À titre indicatif, seuls les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, guidés par Tom Brady à l'époque, ont surpassé cet exploit avec huit participations consécutives (2011 à 2018) lors de leur seconde dynastie.

Mahomes dans les traces de Brady Statistiques en éliminatoires après 16 matchs 13 victoires (7e)

38 passes de touché (6e)

4964 verges aériennes (9e)

66,8 % de passes complétées (1er)

106,7 de cote d'efficacité (1er)

Mahomes se retrouve de nouveau à une victoire d'accéder au Super Bowl, malgré le fait qu'il ait dû travailler durant la majeure partie de la campagne avec un arsenal de receveurs qui a davantage nui que rehaussé le jeu aérien. Le vétéran Travis Kelce est l'exception du groupe, tandis que la recrue Rashee Rice s'établit tranquillement comme une cible de choix.

L'apport offensif des Chiefs devra aussi provenir d'autres joueurs afin de rivaliser avec l'éreintante unité défensive des Ravens, qui n’a pas montré le moindre signe de ralentissement contre les Texans de Houston au lancement de ses éliminatoires.

Le secondeur Roquan Smith et le maraudeur Kyle Hamilton rappellent le duo composé de Ray Lewis et d'Ed Reed, l'un des plus craints au tournant des années 2000. Le tandem Smith-Hamilton est le fer de lance du bataillon qui a pratiquement dominé toutes les catégories statistiques en cours de saison.

Ouvrir en mode plein écran John Harbaugh et Lamar Jackson Photo : Getty Images / Scott Taetsch

Contrairement à son homologue, Jackson n'a pas encore montré sa pleine capacité à performer en éliminatoires. Quelques éclats ici et là, sans plus, jusqu'à son dernier départ, qui pourrait avoir marqué un tournant dans sa carrière.

Auteur d'une prestation inspirée face aux Texans, assurément sa meilleure en cinq duels éliminatoires, le pivot des Ravens a fait taire nombre de détracteurs à son égard. Tout sera cependant à refaire s'il devait connaître un match en dents de scie en finale d'association.

Tout indique que Jackson pourra compter sur le retour de l'ailier rapproché Mark Andrews, inactif depuis la mi-novembre en raison d'une blessure à une cheville. Le quart des Ravens aura donc l'embarras du choix pour distribuer ses passes, s'il ne choisit pas de courir avec le ballon, l'élément de son jeu qui le caractérise.

La défense des Chiefs voudra certainement freiner l'élan de Jackson au sol, et celui de ses coéquipiers dans le champ arrière, question de forcer le meneur à remporter le match avec son bras, plutôt qu'avec ses jambes, ce qu'il a accompli qu'à très peu d'occasions.

Les 49ers à la chasse aux Lions

Le conte de fées des Lions se poursuit loin de Détroit, où l'équipe a été l'hôte de deux rencontres éliminatoires qu'elle a gagnées dans le confort de son domicile. La tâche s'annonce maintenant plus ardue avec un périple à San Francisco qui pointe à l'horizon.

Sur le plan offensif, les Lions n'ont aucun complexe d'infériorité par rapport aux 49ers. Les deux formations marquent des touchés à profusion, que ce soit par la voie aérienne ou terrestre, derrière d'excellentes lignes à l'attaque. D'un point de vue défensif, il est impossible de tenir un discours similaire, les locaux ayant un net avantage sur pratiquement tous les fronts.

Le champ arrière de San Francisco est l'affaire d'un seul homme, Christian McCaffrey, pendant qu'à Détroit, David Montgomery et Jahmyr Gibbs se partagent la besogne et forment un brillant duo complémentaire alliant robustesse et vitesse.

À l'inverse, les 49ers possèdent un trio de receveurs qui n'a pas son égal dans la NFL... lorsqu'ils sont tous en santé, en l'occurrence Deebo Samuel. Le talentueux joueur, doté d'une grande polyvalence, est incommodé par une blessure à l'épaule gauche subie durant la victoire en demi-finales d'association.

Une absence de Samuel dimanche aurait été synonyme de lourde perte. Il sera finalement en action, mais dans quel état? Sa contribution n'est pas à prendre à la légère, bien au contraire, son influence sur le collectif est substantielle.

Au besoin, le quart Brock Purdy peut toujours se tourner vers Brandon Aiyuk ou encore George Kittle. N'empêche, sans les services de Samuel, l'équipe peine à maintenir ses standards élevés. Elle se situe sous le seuil de respectabilité de ,500 quand il est à l'écart avec un dossier de 8 victoires et 9 défaites, alors que le rendement s'élève à 46 gains et 20 revers lorsqu'il enfile l'uniforme.

Les 49ers ont paru rouillés lorsqu'ils ont renoué avec la compétition face aux Packers de Green Bay. Une surprise a été évitée de justesse en conclusion d'affrontement, gracieuseté de Purdy, au nombre des joueurs cherchant leurs repères.

Ils s'en sont sortis indemnes contre un adversaire de moindre envergure, mais il vaudrait mieux éviter une sortie irrégulière face aux Lions, assez doués pour prendre le contrôle d'un match avec Montgomery et Gibbs.