Un autre renfort offensif est arrivé pour le CF Montréal. Deux jours après que Dominik Iankov se soit joint au club montréalais, l’attaquant Matías Cócarro a signé une entente de trois saisons et deux années d’option avec le Bleu-blanc-noir, a annoncé l'équipe mercredi.

L’Uruguayen de 26 ans, qui a participé à l'entraînement de l'équipe en avant-midi, bonifiera un secteur offensif plein de promesses, avec Sunusi Ibrahim, Jules-Anthony Vilsaint et Kwadwo Opoku, notamment, mais qui vient de perdre sa valeur sûre, Romell Quioto, qui a enregistré 34 buts et 16 aides en 81 matchs de la MLS avec Montréal.

Selon le journaliste argentin César Luis Merlo, Montréal a déboursé près de 2 millions de dollars américains pour faire l’acquisition de 90 % des droits du joueur. Le club n’a pas confirmé ces détails.

Cócarro est arrivé à Montréal dimanche matin. Quelques partisans l’ont d’ailleurs accueilli à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Cócarro jouait depuis 2021 à Huracán, un club du sud de Buenos Aires. En 110 matchs avec cette équipe, il a inscrit 31 buts de toutes les sortes — à 1,78 m, il s’avère également apte à marquer de la tête — et a donné 7 passes décisives.

Né à Pirarajá, un village du sud-est de l’Uruguay, et formé au Lavalleja FC, Cóccaro a poursuivi son développement à Cagliari, en Italie, et à l’Atlético Tucumán, en Argentine. Il a fait ses débuts professionnels avec Rampla Juniors, dans son pays d’origine.

Il a aussi joué pour Villa Teresa et le Montevideo City Torque, équipe sœur de Manchester City et New York City, avant de faire le saut en Argentine avec Huracán.

Cócarro est le sixième nouveau joueur dans l’effectif de 2024 du CF Montréal. L’arrivée des défenseurs Raheem Edwards et Ruan a été confirmée en décembre dernier, tandis que le club a annoncé l’embauche du défenseur Joaquín Sosa (en prêt) et du gardien Sebastian Breza le 15 janvier, puis de Iankov cette semaine.