L'équipe italienne a vaincu la sélection néerlandaise 2-1 au terme du double décisif et s'est qualifiée pour le carré d'as de la Coupe Davis, à Malaga, jeudi.

Le duo formé de Jannik Sinner et de Lorenzo Sonego a défait Tallon Griekspoor et Wesley Koolhof en deux manches âprement disputées de 6-3 et 6-4.

Portés par Sinner, intraitable au service, les Italiens sont parvenus à brisé dans chacun des engagements.

Cette victoire en double leur a offert un billet pour les demi-finales, où ils rencontreront vendredi les vainqueurs de l'affrontement entre les Serbes, guidés par le no 1 mondial Novak Djokovic, et les Britanniques.

L'autre demi-finale opposera les Finlandais aux Australiens, bourreaux respectifs des Canadiens et des Tchèques lors des quarts de finale. Rappelons que les représentants de l'unifolié sont les tenants du titre.

Plus tôt dans la journée, les Pays-Bas ont décroché le premier point grâce à Botic van de Zandschulp, tombeur de Matteo Arnaldi en trois manches de 6-7 (6/8), 6-3 et 7-6 (9/7).

Sinner avait ensuite permis aux siens d'égaliser la marque en l'emportant 7-6 (6/3) et 6-1 sur Griekespoor.

Le Néerlandais a gagné ses jeux au service avec beaucoup plus d'aisance, n'hésitant pas à plusieurs reprises à se rendre au filet après ses premières balles.

Bousculé par une cadence soutenue, Sinner a su attendre son heure. Après une première alerte sous la forme de deux balles de bris à 4-4, Griekespoor a perdu cinq points consécutifs au bris d'égalité, puis la manche.

Plus détendu et affichant un jeu plus fluide, le quatrième joueur à l'ATP a par la suite enfoncé le clou dans un second acte à sens unique qu'il a remporté en 20 minutes.