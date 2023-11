Anne Hidalgo a estimé mercredi soir que les transports publics ne seraient pas à point dans la capitale française au moment des Jeux olympiques de 2024, évoquant un nombre et une fréquence de trains insuffisants à certains endroits.

Interrogée dans l'émission Quotidien de la chaîne TMC , la mairesse socialiste a parlé de deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt , à savoir les transports et la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe.

On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau [...] de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens , a relevé Anne Hidalgo.

En fait, il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence , a-t-elle ajouté.

Comme on lui demandait si la responsabilité en incombait à la région Île-de-France, qui a autorité sur les transports franciliens, Anne Hidalgo a répondu : Le gouvernement un peu aussi.

Mais on fait tout ça ensemble, donc, je me sens concernée aussi , a-t-elle précisé.

Le ministre délégué responsable des Transports, Clément Beaune, n'a pas tardé à réagir, accusant Mme Hidalgo d'essayer de faire le buzz plutôt que de participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer les Jeux.

Nous aurions apprécié la présence d'Anne Hidalgo aux comités des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques si elle a des propositions à faire sur les transports , a également rétorqué la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, sur le réseau social X.

La mobilité en région parisienne pendant les Jeux olympiques et paralympiques, à l'été 2024, constitue un défi pour les autorités, parce qu'on a pris l'engagement que 100 % de l'accès aux sites de compétition puisse se faire en transports publics , avait souligné Clément Beaune fin octobre.

Près de 15 millions de spectateurs et de personnes accréditées sont attendus pour assister aux épreuves, dont l'immense majorité se tiendront à Paris et en Île-de-France.