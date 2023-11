Les Hurricanes battent les Oilers

Teuvo Teravainen et Seth Jarvis ont chacun récolté un but et une aide et les Hurricanes de la Caroline ont profité d'une poussée de quatre buts dans un intervalle de 5:31 en première période pour filer vers une victoire de 6-3 face aux Oilers d'Edmonton, mercredi.

Jesper Fast, Jack Drury, Martin Necas et Brent Burns ont aussi marqué pour les Hurricanes. Jalen Chatfield a amassé deux aides.

Du côté des Oilers, Zach Hyman a réussi un doublé, tandis que Mattias Ekholm a aussi fait scintiller la lumière rouge.

Les Oilers ont encaissé un troisième revers de suite, après avoir remporté leurs trois matchs précédents.

Les deux équipes ont employé leurs deux gardiens, mais pour différentes raisons.

Le partant des Hurricanes Antti Raanta n'est pas revenu au jeu après la première période par mesure préventive. Pyotr Kochetkov a pris la relève et a stoppé 13 des 15 tirs dirigés vers lui durant les 40 dernières minutes de jeu.

À l'autre bout de la patinoire, Stuart Skinner a été chassé de son filet avec 5:12 à faire au premier vingt, après avoir cédé quatre fois.

Connor McDavid a mis la table pour le deuxième but du match de Hyman, son 10e de la saison, après seulement 3:45 de jeu en troisième période. Ce but réduisait l'écart à 5-3.

Les Hurricanes ont réussi à fermer la porte en fin de match, puis Burns a marqué dans un filet désert.

Fast a inscrit son premier but en 13 matchs après 9:17 de jeu en première période. Seulement 35 secondes plus tard, Drury l'a imité en marquant son premier but de la saison.

Les Oilers ont marqué en avantage numérique tard en première période, gracieuseté de Hyman. Ce but mettait fin à une disette de 0-en-11 des Oilers en avantage numérique. Le but d'Ekholm a été inscrit en infériorité numérique en deuxième période.