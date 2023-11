L’Australie en demi-finales de la Coupe Davis

L'Australie est venue de l'arrière pour vaincre la Tchéquie 2-1, mercredi, et se tailler une place dans le carré d'as pour une deuxième année d'affilée.

Se retrouvant à un jeu de l'élimination, l'Australie a trouvé un moyen de renverser son adversaire et atteindre à nouveau les demi-finales de la Coupe Davis.

Max Purcell et Matthew Ebden ont défait Adam Pavlasek et Jiri Lehecka 6-4, 7-5 lors de l'ultime match de double, offrant ainsi son billet à l'Australie pour un duel avec la Finlande, vendredi.

Tomas Machac a battu Jordan Thompson 6-4, 7-5 lors du premier match de simple de la journée, offrant l'avance aux Tchèques. Cependant, Alex de Minaur a gardé l'Australie dans le coup en venant à bout de Lehecka 4-6, 7-6 (2), 7-5.

Je me suis toujours fait une fierté de ne jamais baisser les bras et il fait certainement partie de la même catégorie, a dit le capitaine de l'Australie, Lleyton Hewitt, au sujet de De Minaur. Il a transporté l'équipe sur ses épaules et nous sommes fiers de lui. Il a dû puiser dans ses ressources pour nous sauver.

De Minaur, 12e au classement mondial, a brisé le service de son rival alors qu'il accusait un retard de 3-5 en deuxième manche, forçant un éventuel bris d'égalité. Il a ensuite obtenu le bris de service clé à 5-5 en manche ultime, avant de fermer les livres en gagnant son jeu au service en quatre points.

Il aurait été facile pour moi de rendre les armes, mais je ne suis pas ce type de personne, a insisté De Minaur, qui est âgé de 24 ans. J'ai disputé plusieurs matchs de la sorte au cours de ma carrière. Ça fait partie de mon identité. Je ne vais jamais abandonner. Je vais me battre jusqu'à la fin.

Lehecka, 31e raquette mondiale, avait écourté sa fin de saison afin d'être en pleine forme pour les finales de la Coupe Davis à Malaga.

La Finlande a surpris le Canada, champion en titre, lors des quarts de finale, mardi. Le Canada a vaincu l'Australie en finale l'an dernier.

L'Australie est devenue seulement la deuxième nation après les États-Unis à atteindre le plateau des 200 victoires en barrage à la Coupe Davis.

Dans les quarts de finale, jeudi, la Serbie de Novak Djokovic affrontera le Royaume-Uni, tandis que l'Italie croisera le fer avec les Pays-Bas.

La deuxième demi-finale sera présentée samedi, puis la finale sera disputée dimanche.