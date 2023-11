Les Alouettes fêtent leur Coupe Grey à Montréal

La température maussade du mois de novembre n'a pas freiné les partisans des Alouettes de Montréal, qui se sont présentés en grand nombre au défilé de la Coupe Grey, mercredi.

Les partisans se sont alignés au long du boulevard De Maisonneuve, ont rempli le Quartier des spectacles et ont agité leurs drapeaux du Québec au centre-ville pour célébrer le premier titre des Alouettes depuis 2010 et le huitième dans l'histoire de l'équipe.

Les Alouettes ont vaincu les Blue Blombers de Winnipeg, favoris, au compte de 28-24 lors du match de la 110e Coupe Grey, dimanche au Tim Hortons Field à Hamilton.

La température à Montréal oscillait autour de deux degrés Celsius et a atteint un sommet de quatre degrés, alors qu'une petite pluie tombait de temps en temps au fil de l'après-midi.

Le quart Cody Fajardo, qui a été nommé joueur par excellence de la Coupe Grey, a indiqué que les températures sous la normale cadraient bien avec le défilé puisque plusieurs matchs des Alouettes ont été retardés par Dame Nature.

Il y a eu des délais en raison de la météo et nos partisans ont enduré, a dit Fajardo après les célébrations. La météo n'était pas très bonne aujourd'hui, mais ils se sont présentés.

Je n'avais aucune idée à quel point ça allait être bien, et ensuite nous y sommes allés, et je m'en souviendrai pour le reste de ma vie.

Fajardo a lancé pour 290 verges de gains et a mené une séquence offensive victorieuse lors de la dernière minute qui s'est conclue par sa troisième passe de touché.

Les partisans se sont assuré de donner de l'amour au quart en scandant M-V-P! tout au long de l'après-midi.

Les chants sont assez hauts dans la liste des choses dont je me souviendrai, a dit Fajardo. J'ai quelques vidéos sur mon téléphone des gens qui scandent 'M-V-P!', et c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever. Nous sommes champions de la Coupe Grey et la Coupe Grey est de retour à la maison, à sa place.

Ce n'était pas le premier rodéo du vétéran joueur de ligne défensive Shawn Lemon, qui a remporté la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary en 2014 et les Argonauts de Toronto en 2017.

L'homme de 35 ans a affirmé que les défilés de ces deux conquêtes n'ont pas été à la hauteur de ce dont il a été témoin mercredi.

C'était incroyable, a-t-il dit. Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est mon troisième championnat, j'ai déjà perdu la voix. Je n'ai jamais vu une parade comme celle-là. Montréal a bien fait les choses.

Le propriétaire Pierre Karl Péladeau, qui est resté dans l'ombre pour la majeure partie de la saison depuis qu'il a acheté l'équipe en mars, s'est présenté sur la scène du Parterre, au Quartier des spectacles, et a amorcé quelques chants Olé Olé, Olé .

Le marché des joueurs autonomes de la LCF s'est amorcé en février alors que les Alouettes n'avaient pas de propriétaire. L'équipe a perdu plusieurs joueurs importants, de sorte que plusieurs analystes ont placé les Alouettes au dernier rang du classement général avant le début de la saison.

Les Alouettes ont déjoué les pronostics en saison régulière avec une fiche de 11-7 avant de vaincre les Tiger-Cats de Hamilton, les Argonauts et les Bombers, en route vers le titre.

Hé, Montréal! Pas pire pour une équipe qui était classée neuvième par les experts , a lancé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia.

Plusieurs Québécois de l'équipe ont dit qu'ils n'avaient pas assisté à la parade en 2010 puisqu'ils devaient aller à l'école.

Certains partisans n'ont pas eu ce conflit d'horaire, mercredi, en vertu de la grève dans le secteur public qui a forcé la fermeture des écoles, entre mardi et jeudi.

Détenteur d'un abonnement de saison depuis longtemps, Sebastien Dreyfuss était à la parade avec son fils Florian, élève à l'école primaire, et son ami Emilian. En d'autres circonstances, ils ne se seraient pas déplacés.

L'école est plus importante que les Alouettes , a dit Dreyfuss.

Les deux enfants ont dit qu'ils étaient heureux de la tournure des événements.