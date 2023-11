Marina Stakusic toujours sur un nuage

La vie de Marina Stakusic a quelque peu changé depuis la victoire historique du Canada à la Coupe Billie-Jean-King, le 12 novembre dernier.

Les deux dernières semaines ont été complètement folles , admet la joueuse de tennis de 18 ans lors d’une rencontre virtuelle avec les médias.

Stakusic a reçu plusieurs demandes d'entrevue et de nombreux messages de félicitations, mais également des messages de directeurs de tournois WTA en vue de la prochaine saison. Mais ce n’est rien…

Il y a aussi Félix [Auger-Aliassime] et Vasek [Pospisil] qui se sont abonnés à mon compte Instagram, c’est vraiment cool! , ajoute-t-elle avec un immense sourire.

Stakusic commence à assimiler tout ce qui se passe depuis cette conquête, à laquelle elle a grandement contribué en remportant trois de ses quatre matchs de simple.

Je commence à réaliser ce qui s’est passé. Ça m’a pris un peu de temps, j’étais sous le choc. Tout est arrivé tellement vite. C’est la fin de saison la plus incroyable que je pouvais espérer. Je suis vraiment heureuse et fière de faire partie de ce moment historique.

Avant ses victoires à la Coupe Billie-Jean-King, Stakusic était méconnue du public canadien. Sa seule invitation au prestigieux tournoi était une surprise pour les amateurs. Après tout, elle n’avait disputé que deux matchs en tableau principal sur le circuit WTA. C’était à Granby, en 2022.

Au sein du groupe, la confiance était toutefois grande envers la recrue. La capitaine de l’équipe canadienne Heidi El Tabakh lui avait dit que ses chances de disputer des matchs étaient bonnes.

Confirmation qu’elle a eue le lundi soir, deux jours avant le début du tournoi. Et Stakusic a surpris en remportant son premier duel face à la 64e joueuse mondiale, l’Espagnole Rebeka Masarova.

Mon approche était simple, je voulais être entreprenante sur le terrain, être fidèle à mon style et profiter du moment. C’est pour ces moments que l’on s’entraîne toute notre vie, je voulais le savourer.

L’Ontarienne se sentait prête à affronter ce défi, surtout grâce à ses récents succès sur le circuit ITF, où elle a remporté trois tournois en septembre et octobre.

Marina Stakusic célèbre avec ses coéquipières. Photo : afp via getty images / CRISTINA QUICLER

Mes trois victoires avant la Coupe Billie-Jean-King m’ont donné énormément de confiance, raconte Stakusic. Oui, il y avait un peu de nervosité, mais par le passé, je m'étais tellement visualisée souvent dans une telle situation que j’avais l’impression de l’avoir déjà vécu une centaine de fois.

Une visualisation qu’elle a eu le temps d'approfondir plus tôt dans l’année. Stakusic a dû s’absenter de la compétition pendant six mois, de janvier à juillet, en raison d’une blessure à un genou.

Évidemment, il y a eu des doutes, mais je ne voulais pas me laisser envahir par eux. J’ai essayé de rester positive, explique Stakusic au sujet de sa longue absence. J’ai fait beaucoup de visualisation pendant cette période. Je me suis visualisée en remportant des matchs importants. Je ne voulais pas que cette blessure me ralentisse. Je voulais revenir plus forte que je ne l’étais avant.

Et lorsqu’un représentant des médias lui demande de quoi elle est la plus fière parmi tout ce qu’elle a vécu en 2023, elle répond sans hésiter : Ce dont je suis la plus fière, c'est mon retour après ma blessure. C'était difficile d'être à l’écart pendant six mois, ce n'était pas agréable du tout. Mais je suis heureuse d’être restée forte et de ne pas m’être laissée abattre.

Une confiance bonifiée

Marina Stakusic se présentait en Espagne en pleine confiance; une confiance par la suite bonifiée par ses performances face à des joueuses établies sur le circuit de la WTA.

Ça m’a donné tellement de confiance et ça m’a permis de savoir où mon jeu se situe. D’affronter de telles joueuses me permet de confirmer ce que je dois améliorer pour atteindre le plus haut niveau.

Par exemple, mon match contre [Barbora] Krejcikova, c’était un autre niveau de tennis, reconnaît Stakusic, qui a perdu ce duel face à la 10e joueuse mondiale en demi-finale. Je suis contente d’avoir vécu cette expérience. J’ai une meilleure idée de ce que je dois faire pour y arriver.

Marina Stakusic à la Coupe Billie-Jean-King. Photo : Associated Press / Manu Fernandez

Malgré ses récents succès et toute l’attention dirigée vers elle, Stakusic demeure très terre à terre.

Je ne veux rien précipiter. Je veux prendre mon temps. Mon objectif ultime est de connaître une longue carrière et m’établir parmi les meilleures joueuses.

À plus court terme, la Canadienne, classée 265e au monde, vise à intégrer le top 100 mondial.

J’ai deux objectifs pour 2024 : me hisser dans le top 100 et participer aux qualifications à Roland-Garros. Malheureusement, je ne serai pas des qualifications aux Internationaux d’Australie, mais je vise celles de Paris. Je veux également m’établir sur le circuit de la WTA et délaisser peu à peu celui de l’ITF.

À plus long terme, Stakusic a pour ambition de remporter des titres WTA et du grand chelem. Et comme elle aura bientôt 19 ans [le 27 novembre], la comparaison lui a été faite : à 19 ans, Bianca Andreescu remportait les Internationaux des États-Unis et au même âge, Leylah Annie Fernandez atteignait la finale à Flushing Meadows.

Je suis inspirée et motivée à répéter leurs exploits, répond Stakusic, sans toutefois se mettre de pression. Si ça produit, j’en serai heureuse, sinon je vais baisser la tête, foncer et continuer de travailler fort pour que ça se produise.

Pour le moment, Marina Stakusic est au Canada à soigner une blessure aux abdominaux, après quoi elle prendra la direction de la Floride pour préparer la prochaine saison.

Ce qui lui laisse du temps pour célébrer avec famille et amis et, avouons-le, elle a de quoi célébrer : son anniversaire, un retour à la compétition après six mois d’absence, trois titres ITF et la Coupe Billie-Jean-King. Rien que ça.