Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné mercredi les affrontements entre supporteurs qui ont retardé de près de 30 minutes le « superclasico » entre le Brésil et l'Argentine, mardi, à Rio de Janeiro.

Il n'y a absolument aucune place pour la violence dans le football, sur le terrain ou à l'extérieur , a écrit le patron du soccer mondial sur son compte Instagram, en anglais, en espagnol et en portugais.

De tels événements , comme pendant la rencontre Brésil-Argentine qualificative pour le Mondial de 2026, n'ont aucune place dans notre sport ou société , a poursuivi le dirigeant italo-suisse.

Avant d'infliger aux Brésiliens la première défaite à domicile de leur histoire en qualifications pour une Coupe du monde (0-1), les Argentins avaient regagné les vestiaires après les hymnes nationaux, lorsqu'une bagarre avait éclaté en tribunes avant d'être réprimée par une intervention musclée de la police.

Photo : afp via getty images / CARL DE SOUZA

L'équipe argentine est revenue quand la situation s'est calmée, et le coup d'envoi, prévu initialement à 19 h 30 (HNE) au stade Maracana, a été donné avec une demi-heure de retard.

Sans exception, tous les joueurs, tous les supporteurs, l'encadrement des équipes et les officiels doivent être en sécurité pour jouer au football et en profiter. Et j'appelle les autorités compétentes à s'assurer du respect de ce principe à tous les égards.