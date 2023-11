Boo Williams réclame un demi-million de dollars à la NFL

Boo Williams, ailier rapproché avec les Saints de La Nouvelle-Orléans de 2001 à 2005, réclame un demi-million de dollars à la NFL pour des soins de santé non remboursés depuis sa retraite.

Aujourd’hui âgé de 44 ans, l'ancien footballeur se réveille chaque matin en ne sachant pas comment la douleur le plaquera. Ça viendra peut-être d’un terrible mal de tête qui le clouera au lit, un mal qu’il ressentira parfois dans son cou.

Il a besoin de chirurgies, de médicaments et de consultations médicales, mais il peine à payer les coûts qui s’y rattachent.

La NFL lui a récemment accordé 5000 $ par mois tirés de son fonds d’invalidité, mais Williams martèle que ce même fonds et la ligue ont mal géré ses réclamations qui ont totalisé plus de 500 000 $ au cours des 14 dernières années.

J’ai besoin de cette aide. Certains jours, j’ai le sentiment de vouloir en finir , a-t-il confié à l’Associated Press.

Parfois, j’ai du mal à dormir. Ça rend la chose encore plus difficile quand vous devez vous battre pour recevoir ce à quoi vous avez droit. Vous devenez très frustré.

Des dizaines d’anciens joueurs sont dans la même situation que lui. Ils passent leurs journées dans les tracasseries d’avocats, la paperasse et la bureaucratie dans leur lutte contre la NFL et le fonds d’invalidité et de problèmes neurocognitifs.

Depuis 30 ans, la ligue a injecté des millions de dollars dans ce fonds destiné aux joueurs retraités souffrant de conséquences liées à des blessures subies durant leur carrière.

Entériné et enchâssé dans la convention collective entre les joueurs et la ligue, le fonds déboursera plus de 330 millions de dollars pour la seule année 2023, plus de six fois le montant versé au cours des 12 années précédentes, selon le porte-parole du circuit Brian McCarthy.

Mais les avocats des plaignants montrent du doigt un volume élevé de réclamations rejetées, tout en dénonçant un système au cœur duquel les médecins qui examinent les joueurs sont payés par la NFL, preuve selon eux que les joueurs retraités sont désavantagés.