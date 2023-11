Le Canada éliminé de la Ligue des nations de la CONCACAF

La Jamaïque a battu le Canada 3-2 avec un tir de pénalité controversé en fin de deuxième mi-temps, mardi, au stade BMO Field de Toronto, ce qui a permis aux Reggae Boyz de s’imposer avec la règle des buts à l’extérieur dans cette série quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF (4-4 au total des buts), après une seconde mi-temps spectaculaire et une improbable remontée.

Les Jamaïcains se qualifient ainsi pour la Copa América de 2024, à laquelle seront invitées six équipes de la zone CONCACAF. Les Canadiens peuvent encore espérer y participer, mais ils devront gagner un match de barrage en mars.

Classés 45es au monde, les Canadiens possédaient une avance de 2-1 contre les Jamaïcains (55es) après leur victoire de samedi dans le match aller.

Ismaël Koné a marqué à la 69e minute pour lancer les Canadiens en avant au total des buts après que des réussites de Shamar Nicholson à la 63e et à la 66e eurent nivelé la marque. Alphonso Davies avait creusé l’écart pour le Canada à la 25e minute.

Publicité

L’arbitre mexicain Cesar Ramos a ensuite accordé un coup de pied de réparation aux Jamaïcains après que le ballon eut frappé le bras de Stephen Eustaquio. La décision semblait sévère puisque le milieu de terrain canadien tentait de replacer son bras le long de son corps pour éviter le contact.

La consultation de la reprise vidéo a cependant validé la décision, et Bobby Decordova-Reid a réussi le tir de pénalité à la 78e minute. Sept minutes plus tard, le suspense est monté d’un cran quand Demarai Gray a été expulsé après avoir reçu un second avertissement.

La Jamaïque retrouvera les États-Unis (no 11) et le Panama (no 44) dans le carré d’as de la Ligue des nations et à la Copa América. Le dernier billet appartiendra au Mexique (no 12) ou au Honduras (no 78).