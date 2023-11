Sept épreuves de Coupe du monde en 22 jours, c’est ce qui attend Mikaël Kingsbury et les spécialistes des bosses en ski acrobatique pour amorcer la saison.

On n’a jamais fait autant de courses condensées comme ça , reconnaît Kingsbury en entrevue avec Radio-Canada Sports, deux jours avant de s’envoler pour l’Europe. C’est plus un marathon d’un mois qu’un petit sprint.

Quatre événements se succéderont lors des quatre premiers week-ends de décembre : Ruka en Finlande, Idre Fjäll en Suède, l’Alpe d’Huez en France et Bakuriani en Géorgie. Au total, sept épreuves seront disputées puisque la Suède, la France et la Géorgie présenteront deux courses chacune : individuelle et en parallèle.

Les bosseurs ont déjà enchaîné quatre week-ends de compétition, comme en janvier 2014, avant les Jeux de Sotchi, mais au total, c’étaient cinq épreuves qu’ils avaient disputées.

Lors des deux dernières saisons, les skieurs avaient eu un aperçu de ce qui se tramait avec 5 épreuves en 15 jours. Cette année, la FIS a ajouté un quatrième événement avant les fêtes.

Je ne dirai jamais non à plus de courses , réagit Kingsbury qui voit ces sept épreuves comme sept occasions de faire de bons résultats .

Il avoue toutefois que ce sera très exigeant. Et sa préparation a été adaptée en fonction de la charge qui l’attend.

Je suis plus fort et, en étant plus fort, j’ai gagné du poids, mais c’est surtout dans mes quadriceps. Ce n’est pas du surplus , prend-il le temps de préciser, comme si c’était nécessaire.

Cette légère prise de poids est donc attribuable au développement de sa masse musculaire pour mieux affronter cette portion du calendrier.

C’est certain que je vais perdre du poids, admet Kingsbury. Par exemple, on prend un chiffre : je pars à 160 livres, il y a de bonnes chances que je sois tout près de 150 lb [après les quatre événements].

Si je pars un peu plus lourd, je vais arriver en France [lors du troisième week-end] à un poids excellent et non avec un retard à combler , comme l’année dernière. Une expérience qu’il veut éviter de revivre.

Ouvrir en mode plein écran Mikaël Kingsbury, à droite, lors de la Coupe du monde de Idre Fjäll, en Suède, en décembre 2022. Photo : Getty Images / NISSE SCHMIDT

En décembre 2022, Kingsbury s'est présenté à l’Alpe d’Huez épuisé. Il avait d’ailleurs conclu son mois de décembre avec une 29e place, son pire résultat en Coupe du monde depuis 2010.

L’année passée, c’était rough quand on était rendu en France, reconnaît Kingsbury. À la fin de mes journées de ski, j’étais vidé. Mon sommeil était moins bon.

C’est dans les moments où je suis moins reposé que mon entraînement est moins solide. C’est là que mon cerveau travaille un peu plus fort, à savoir si je prends les bonnes décisions dans le parcours.

Kingsbury l’admet, dans ce moment de fatigue à l’Alpe d’Huez, il est devenu moins efficace à l’entraînement, ce qui a ajouté à son état d’épuisement.

J’ai mis plus de temps et d’énergie à chercher la bonne ligne pour mes courses. C’était juste plus essoufflant. Les rencontres vidéo étaient plus longues, je regardais ce que les autres faisaient pour trouver la bonne chose à faire. Tout ça m’a tiré un peu plus de jus. [À la fin des courses], j’étais au bout du rouleau et j’avais hâte que ça finisse.

Au bout du compte, j’ai perdu du temps à essayer les autres lignes pour finalement choisir la première que j’avais skiée. J’ai fait trois ou quatre descentes de plus dans ma journée; trois ou quatre descentes de 250 m, ça paraît quand même le lendemain. Si je te dis : ton entraînement c’est quatre sprints de 200 m, mais tu finis par en faire huit, il y a une petite différence.

C’est rare que ça m’arrive, des moments comme ça, et je sais que ça va probablement m’arriver encore dans le futur, mais c’est de ne pas paniquer et de faire confiance à mon instinct.

C’est d’ailleurs le défi de Kingsbury : éviter de trop réfléchir dans ces moments de fatigue et faire davantage confiance à son expérience.

Ce que je peux améliorer cette année, c’est d’être un peu plus précis avec mon entraînement pour justement garder du jus pour les jours de compétition.

Je le fais déjà très bien, mais ça va être prioritaire que je gère bien mon choix de lignes et mon volume, dans les événements où je sais que ça va être plus exigeant physiquement et mentalement.

Et lorsqu’on lui demande si cette fatigue vécue l’an dernier a pu être causée par son âge (30 ans à ce moment-là), il rejette aussitôt l’hypothèse.

Non. C’est le nouveau calendrier, répond-il, avant même que la question ne soit terminée. L’enchaînement Suède-France est exigeant. La compétition en Suède est sur cinq jours et l’on prend en considération que j’ai fait toutes les descentes en simple [qualification, finale et super finale] et en duel [cinq rondes finales]. Ensuite, mon jour de congé, c’est sept heures de voiture suivies d’un vol de Stockholm à Genève [environ 2 h 30 min d’avion] et trois heures de voiture pour arriver le soir à l’Alpe d’Huez. Le lendemain matin, je suis sur mes skis pour l’entraînement. [La Coupe du monde de] l’Alpe d’Huez se fait aussi sur cinq jours. C’est juste d'être plus intelligent avec mon volume de descentes [à l’entraînement].

Une motivation toujours bien présente

Malgré un palmarès inégalé dans son sport, Mikaël Kingsbury trouve toujours la motivation à dévaler les pistes. Même sa préparation estivale le motive plus que jamais.

J’ai plus de fun au gym que je n’ai jamais eu de ma vie. En vieillissant, j’apprécie plus la souffrance que je me fais subir qu’avant , avoue le skieur de 31 ans.

N’empêche que la compétition demeure sa drogue .

Ouvrir en mode plein écran Mikaël Kingsbury Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

Ce qui me garde, c’est la compétition. J’aime compétitionner. L’été, c’est ce qui me manque, c’est la drogue qui me manque.

J’arrêterais de skier si j’avais zéro émotion. J'aime encore les papillons. Je prends plaisir à avoir de la pression et à être stressé.

Pour faire une analogie avec le hockey, un sport qu’il affectionne grandement : Si tu joues au hockey, tu veux être le joueur envoyé en tirs de barrage qui doit marquer, pour gagner ou pour éviter la défaite. Moi, je veux être dans cette situation.

Kingsbury a les yeux à nouveau rivés sur les trois globes de cristal. Il sait toutefois que ce n’est pas gagné d’avance, même s’il a remporté 24 globes au cours de sa carrière, avec des rivaux comme Ikuma Horishima, Walter Wallberg, Nick Page, Matt Graham et Benjamin Cavet.

Mais fidèle à lui-même, le King des bosses veut frapper un grand coup dès la première Coupe du monde le 2 décembre, à Ruka, une piste sur laquelle il a signé 10 victoires en 12 départs.

Je sais que je l’ai dit par le passé, mais oui, c’est bon pour la confiance de gagner la première Coupe du monde et de partir avec le maillot jaune. Et pour les autres, ça leur met dans la face que je suis toujours là.

Le message est lancé. La saison de ski acrobatique peut commencer.