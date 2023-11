Cinq en cinq pour l’équipe canadienne de rugby aux Jeux parapanaméricains

L’équipe canadienne de rugby a remporté un duel aux allures de grande finale, mardi, aux Jeux parapanaméricains de Santiago, au Chili.

Avec une victoire de 46-41 contre les États-Unis, les joueurs canadiens ont envoyé un message fort à leurs rivaux en conclusion de la phase préliminaire.

Les deux formations avaient remporté leurs quatre matchs depuis le début de la compétition. Le Canada avait facilement vaincu l’Argentine 63-30, le Brésil 62-41, le Chili 60-27 et la Colombie 61-45.

Les représentants de l’unifolié s’attendaient évidemment à une solide opposition contre les champions en titre des Jeux parapanaméricains et médaillés d’argent des Jeux paralympiques de Tokyo.

Publicité

Aucun revirement n'a été commis par les deux unités offensives en début de rencontre. La contre-attaque américaine a marqué en moins de deux secondes à la toute fin du premier quart pour faire 12-11.

Un premier vol de ballon a été réussi par le Canada avec un peu plus de deux minutes à faire au deuxième engagement. Une séquence qui a permis à la troupe de l’entraîneur-chef Patrick Côté de prendre l’avance et de mener 23-22 à la mi-temps.

La première demie a été très serrée, très propre des deux côtés. On a fait un bon travail avec le ballon et dans la gestion de nos temps d’arrêt , a partagé Patrick Côté.

Au troisième quart, un joueur américain filait seul vers la zone des buts lorsque Zak Madell a accéléré pour lui barrer le chemin et lui soutirer le ballon. Il a ensuite remonté tout le terrain pour porter le pointage à 28-26 et offrir la première avance de deux essais. L’Albertain a conclu la partie avec un total de 30 points, sa meilleure performance depuis le début des Jeux parapanaméricains.

Ils ont une équipe moins expérimentée que la nôtre. En deuxième demie, c’est ce qui a fait la différence , a mentionné Anthony Létourneau à Sportcom.

Publicité

Patrick Côté partage cet avis. En tant qu’entraîneur, il estime que l’expérience de son groupe lui facilite grandement la tâche.

L’expérience paye quand on joue des matchs serrés comme celui-là. C’est notre plus gros atout de savoir qu’au quatrième quart, on a confiance et peu de doutes. Quand on a commencé à faire rouler notre défense, ils ont finalement craqué.

Létourneau a marqué à deux reprises dans la victoire tandis que le vétéran Patrice Simard n’a pas joué lors de cette rencontre.

En contrôle, les joueurs canadiens n’ont commis qu’un seul revirement dans ce duel, contre six pour les États-Unis. Ils ont ainsi filé vers leur cinquième victoire et, sans surprise, ils prévoient vivre un énième chapitre de leur rivalité avec les Américains dans deux jours pour l’obtention de la médaille d’or et de la qualification paralympique.

Il faudra faire attention puisqu’en finale, il y a des chances qu’ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs, a ajouté Létourneau. On est sur le bon chemin, mais il ne faut pas se relâcher. Je pense qu’ils vont arriver encore plus motivés et c’est la dernière partie qui compte. Il faut apprendre de ce qu’on a vu, voir ce qui a bien fonctionné et le répéter en finale.

D’ici là, les Canadiens se prépareront en prévision de leur demi-finale prévue mercredi.

Médailles canadiennes du jour