Andre De Grasse retrouve son entraîneur et sa motivation

Andre De Grasse est de retour en terrain connu et motivé par un niveau de compétition élevé en préparation pour une importante année olympique.

Le sextuple médaillé olympique et champion olympique en titre sur 200 m a repris l'entraînement avec son ancien entraîneur Rana Reider au club d'athlétisme Tumbleweed à Jacksonville, en Floride.

L'athlète de 29 ans s'entraîne aux côtés du champion olympique en titre sur 100 m Marcell Jacobs, de l'Italie, et du médaillé de bronze au 100 m des mondiaux de 2022 Trayvon Bromell, des États-Unis. De Grasse se dit ressourcé par la compétition à l'entraînement, après un an à courir en solitaire.

La dernière saison m'a motivé, a dit le natif de Markham, en Ontario. Ç'a été dur de ne pas avoir de partenaire d'entraînement.

Ce n'était pas une saison idéale, bien sûr. J'ai eu des blessures, etc. Mais le fait de me qualifier pour la finale aux mondiaux et d'avoir triomphé à la Diamond League; je me dis que j'ai pu faire ça sans partenaire d'entraînement.

Et je sais que je peux faire beaucoup mieux si j'ai des gens pour me pousser et me motiver. Ils ont tous des forces qui peuvent m'aider.

Après une saison à s'entraîner sous les conseils de John Coghlan à Orlando, De Grasse est retourné à Jacksonville pour différentes raisons, dont sa famille.

Je me souviens de ce qui fonctionnait pour moi, a-t-il dit. John a été un très bon entraîneur et j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Ça n'a donc rien à voir avec ça.

Mais j'ai cette familiarité avec Rana. J'ai connu beaucoup de succès sous ses conseils.

De Grasse a coupé les liens avec Reider en 2022 pendant que l'entraîneur était le sujet d'une enquête du Centre américain pour la sécurité dans le sport en raison d'allégations d'inconduite sexuelle.

Son équipe judiciaire a confirmé que le dossier a été réglé le 9 mai. Il a admis avoir eu une relation romantique consensuelle avec une athlète d'âge adulte et n'a pas été accusé d'autres allégations de cette même nature.

Reider, qui est âgé de 53 ans, a accepté une probation d'un an comme peine, ce qui lui a permis de continuer à entraîner des athlètes de pointe.

De Grasse a connu l'apogée de sa carrière sous les conseils de Reider de 2018 à 2022. Il a réalisé ses meilleurs temps au 100 m (9,89 s) et au 200 m (19,62 s) aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il a aussi connu son meilleur résultat individuel aux mondiaux en 2019 en gagnant l'argent au 200 m.

Après avoir souffert deux fois de la COVID-19 et avoir été aux prises avec une blessure au pied en 2022, De Grasse a retrouvé son élan seulement vers la fin de la saison 2023.

Il s'est qualifié pour les mondiaux en remportant le 200 m aux Championnats canadiens en juillet lors de sa dernière chance pour obtenir un billet pour Budapest, en Hongrie. Il a été incapable de se qualifier pour le 100 m et s'est contenté du 6e rang au 200 m aux mondiaux.

Les choses ont finalement cliqué quand il a réussi un chrono de 19,89 s durant un événement de la Diamond League le 8 septembre. Il a enchaîné en gagnant un premier titre de la prestigieuse compétition le 17 septembre avec un temps de 19,76 s, son quatrième chrono à vie sur 200 m.

C'était la première fois depuis son triomphe aux Jeux de Tokyo que De Grasse réussissait des temps sous les 20 secondes au 200 m.

Si certains athlètes préfèrent ne pas révéler leur stratégie à des rivaux à l'entraînement, De Grasse est à l'aise de côtoyer des adversaires puisqu'ils font partie de l'élite de son sport.

Nous devons tous passer par nos propres sélections olympiques et nous faisons partie d'équipes différentes, a-t-il noté. Si nous nous croisons en compétition, ça veut dire que nous avons presque atteint notre objectif et nous devons être prêts à tout donner à ce moment-là.