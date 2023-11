Comme c'est la tradition depuis 1993, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a entériné mardi une résolution demandant d'observer une trêve olympique lors des prochains Jeux de Paris en 2024.

Le texte demande aux nations qui sont déchirées par des conflits de mettre les hostilités sur pause sept jours avant le début des Jeux, et ce, jusqu'à sept jours après la fin des Jeux paralympiques, dans le but d'offrir un passage sécuritaire aux athlètes et aux spectateurs des JO.

Cette tradition qui daterait de l'antiquité a été remise au goût du jour en 1993. Lors du conflit en ex-Yougoslavie, l'ONU avait alors interdit aux Serbes et Macédoniens de participer aux Jeux olympiques de Barcelone, en 1992.

À cette époque, le Comité international olympique (CIO) n'avait pas le pouvoir de faire plier l'organisation mondiale. C'est pourquoi en 1993, sous l'impulsion du président Juan Antonio Samaranch, le CIO va travailler de concert avec l'ONU pour faire renaître la notion de trêve olympique permettant ainsi la libre circulation des athlètes. Pour le CIO, c'était aussi l'occasion de rependre les rennes du sport mondial.

Au-delà des grands discours

Vingt ans plus tard, la résolution Le sport au service du développement de la paix : Édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique , a été donc été une nouvelle fois adoptée. Mais le résultat du vote, 118 pour et 2 abstentions, ne reflète sûrement pas la teneur des débats.

Encore une fois les notions d'universalité olympique ne semblaient pas faire l'unanimité.

Plusieurs intervenants ont défilé au micro pour rappeler les grands principes de l'olympisme et de l'effet rassembleur du sport. C'est le cas du président de l'AGNU, Dennis Francis, qui a lancé un cri de ralliement et d’unité, en soulignant que le sport est au service de la paix et de la prospérité .

Le président du comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet a, quant à lui, rappelé que le sport était un appel à la tolérance et au respect.

La Chine a toutefois amené la première fausse note dans ce concert des nations en rappelant que le Comité international olympique se devait de respecter sa neutralité et sa non-politisation et devait résister à toutes formes de préjudices.

L'Assemblée générale des Nations unies. Photo : afp via getty images / TIMOTHY A. CLARY

Le conflit israélo-palestinien s’est également invité dans ce débat sur la trêve olympique. La déléguée des Émirats arabes unis a parlé de toute l’importance d’une trêve olympique, mais elle a appelé avant, à un cessez-le-feu et a attiré l’attention sur le sort des athlètes palestiniens affectés par la crise.

Le représentant égyptien lui a emboité le pas en décrivant les bombardements des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte à Gaza. Il a dénoncé que l’aide humanitaire soit volontairement bloquée ainsi que les violations des droits des Palestiniens.

Ce monde qui voit ces violations, ce monde qui reste silencieux, ce monde incapable d’y mettre un terme, a-t-il ajouté, comme si le débat sur la trêve olympique devenait quelque peu secondaire.

Le ton est monté d’un cran avec la déléguée bélarusse dont le pays a été exclu de toutes compétitions sportives par le CIO.

Le Bélarusse s’oppose à la politisation du mouvement sportif et demande à la communauté sportive internationale de ne pas avoir recours à des démarches discriminatoires et s'en tenir aux normes de la charte olympique.

Le ton était le même lors du passage à la tribune de la représentante russe, qui s'est adressée au président du CIO, Thomas Bach, qui attendait son tour.

La déléguée y est allée d’une véritable attaque à l'endroit du président.

Le sommet de l’hypocrisie et du cynisme a été atteint avec cet évènement sans précédent dans l’histoire contemporaine d’écarter les athlètes russes de toutes compétitions sportives internationales, interdisant même notre pays de les accueillir. La position du CIO est politisée et discriminatoire, a-t-elle lancé.

En outre c’est hypocrite de la part du président du CIO, qu'il n'ait pas écarté des compétitions internationales les athlètes venant de pays participants à des conflits, a-t-elle ajouté avec conviction. Puis elle a martelé, il y a là une politique de deux poids et deux mesures et surtout une violation des droits de la personne les plus fondamentaux.

Comme il fallait s’y attendre, la déléguée russe a appelé à ne pas voter pour la résolution sur la trêve olympique, mécontente que ses demandes d'ajout à la résolution que tous les athlètes soient acceptés sans aucune discrimination de toutes sortes aient été refusées.

Thomas Bach et Tony Estanguet Photo : afp via getty images / TIMOTHY A. CLARY

Thomas Bach était le dernier à se présenter devant l'assemblée.

Notre monde est en train de se fragmenter avec le fléau de la guerre et des violences qui augmentent, a souligné le président du CIO. Dans ce monde fragile, la résolution sur la trêve olympique est plus pertinente que jamais. Une occasion d'envoyer un message sans équivoque au monde entier. Oui, nous pouvons nous réunir, nous pouvons nous rassembler même en ces temps de guerre et de crises.

Il a aussi répondu directement aux attaques de la déléguée russe en affirmant que les pays qui veulent organiser leurs propres jeux contribuent aux tensions politiques et aux divisions dans le monde.

Devant une telle possible fragmentation, les Jeux olympiques ne seraient plus universels, voilà pourquoi j’exprime ma sincère gratitude à vous tous membres de l’Assemblée pour avoir appuyé cette résolution. C’est l’intégrité du sport que vous défendez par cette résolution.

Signe que les divisions politiques dans le monde du sport se sont invitées au grand concert des nations, c’est la première fois depuis 1993, date de la première résolution de la trêve olympique acceptée par l’ONU, qu’un vote est demandé, nous a confié un historien du sport.