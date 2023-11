Les légendes vivantes du soccer que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bien s’affronter une dernière fois.

Le club de l’Argentin, l’Inter Miami, et celui du Portugais, Al-Nassr, vont se retrouver pour un match amical à Riyad en Arabie saoudite en février prochain.

La rencontre aura lieu dans le cadre de la Riyadh Season Cup, une compétition amicale impliquant aussi le club Al-Hilal, avec qui le Brésilien Neymar a signé en août dernier.

C’est le ministre saoudien Turki Al-Sheikha qui en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Les organisateurs présentent l’affrontement à venir comme la dernière danse entre les deux joueurs étoiles du soccer.

Âgés respectivement de 36 et 38 ans, Messi et Ronaldo ne disputeront manifestement pas d’autres Coupes du monde. Il est toutefois impossible de confirmer que les joueurs seront bel et bien sur le terrain lors du match amical de février prochain et que ce sera véritablement le dernier.

Lors de son arrivée en MLS, Messi a été ralenti par les blessures. Il a disputé six matchs du calendrier régulier avec l’Inter Miami, mais il a pris part à la Coupe des ligues et à un match de la Coupe des États-Unis.

Lionel Messi a remporté le Ballon d’or 2023, un huitième sacre dans son cas, alors que Ronaldo a reçu la distinction cinq fois, dont la dernière en 2017.