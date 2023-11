Les skieurs occupent une position véritablement privilégiée pour constater les ravages des changements climatiques.

Autrefois, les glaciers incarnaient l’éternité, une toile de fond immuable à notre passion pour le ski. Pourtant, de nos jours, ces majestueux témoins millénaires de la nature se transforment en silencieux narrateurs des bouleversements climatiques.

Le glacier de Zermatt, en Suisse, est celui que j’ai fréquenté le plus tout au long de ma carrière de skieur. Pendant plus de 20 ans, chaque automne, nous nous rendions là-bas pour des stages d'entraînement. La dernière fois que j’ai foulé ces pentes, c’était en 2011. En observant des photos récentes du glacier, je suis sidéré par le changement. Je ne parle pas simplement d’une diminution de la couverture neigeuse, il s’agit d’une transition si dramatique que je peine à reconnaître les lieux où nous dévalions les pentes il n’y a pas si longtemps.

Plus près de chez nous, le glacier de Blackcomb, à Whistler, s’est affaissé d’environ 50 mètres au cours des deux dernières décennies. Cela a suscité de sérieuses discussions au sujet d’un arrêt permanent du ski d’été. L’idée de neige éternelle , autrefois associée à ces glaciers, appartient désormais au passé. En moins de 50 ans, les Alpes ont perdu un mois d’enneigement, un phénomène qui semble s’accélérer.

Ouvrir en mode plein écran Le journaliste Sébastien Anex a capté les images des travaux sur le glacier à Zermatt dans le cadre d'un reportage pour le bulletin de « 20 minutes ». Photo : Capture d'écran - 20 minutes / Sébastien Anex

Pourtant, au lieu de s’adapter à cette réalité, Zermatt est devenu viral sur les réseaux sociaux ces derniers mois non pas pour la majesté de son mont Cervin, mais pour des images choquantes d’excavatrices dévorant le glacier du Matterhorn. Leur mission? Construire une piste de descente de Coupe du monde reliant la Suisse à l’Italie. Une absurdité qui défie toute logique, aussi absurde que tuer un panda pour sauver les forêts de bambou.

J’exagère? À peine. Il est inconcevable pour moi d’imaginer que des êtres humains puissent se réunir autour d’une table et décider que la réponse à notre besoin de neige pour une course de ski réside dans la destruction d’un glacier aussi fragile.

Cette fameuse course, annoncée comme un spectacle de carte postale, était censée se dérouler lors des deux dernières fins de semaine. Les attentes étaient élevées, les photographes salivaient à l’idée de publier ces images fortes d’un skieur passant la frontière dans les airs à plus de 130 km/h avec, en prime, le fameux mont Cervin en arrière-plan. Cependant, tous ces efforts, cette destruction environnementale, se sont révélés vains. Tous ces efforts pour rien! Les conditions climatiques ont rendu la course trop dangereuse, et tout a été annulé.

Ironiquement, il semble que Dame Nature a décidé de se venger des méfaits infligés par les organisateurs pour la construction de cette piste. Une leçon amère sur l’absurdité de nos actions face à la fragilité de la nature.

Cette situation entraîne plusieurs discussions cruciales et met en lumière la vulnérabilité des saisons de Coupe du monde de sports de glisse hivernaux. La Fédération internationale de ski (FIS) doit impérativement agir pour trouver des solutions et faire preuve d’humilité face à un environnement qui est sur le point de la rejeter définitivement.

La question demeure : pourquoi s’obstiner à amorcer les saisons de façon si hâtive? Oui, je sais, ce sont toujours les mêmes raisons qu’on nous donne. D’une part, les stations veulent montrer aux touristes qu’elles sont opérationnelles pour la saison et, ainsi, attirer les vacanciers. D’autre part, les équipementiers veulent montrer leurs innovations pour la saison à temps pour les achats de Noël.

Cependant, face à la fragilité manifeste des glaciers, il semble qu’une station comme Sölden, en Autriche, qui ouvre traditionnellement la saison de Coupe du monde en octobre, risque davantage de susciter l’appréhension des touristes.

Nous vivrons une situation similaire à la course de Killington, au Vermont, dans quelques jours, et ensuite chez nous, à Tremblant, la semaine suivante. À moins d’une surprise extraordinaire, ces courses se dérouleront sur une fine ligne blanche entourée de terre et de gazon.

L’autre raison qu’on nous donne pour tenir ces courses tôt en saison vient des commanditaires et des équipementiers, qui cherchent à influer sur vos achats pour la saison. Vraiment? Je suis un passionné de ski qui achète son équipement en magasin comme tout le monde et je n’ai jamais attendu les premières courses de la saison pour faire mes achats. Je doute donc fortement que les vacanciers parisiens attendent de voir les Coupes du monde de ski pour faire leur choix d’équipement.

Bref, on nous raconte n’importe quoi pour éviter le sujet qui nous frappe tous en plein visage. Les saisons de Coupe du monde ne devraient plus commencer avant décembre et elles devraient se prolonger jusqu’en avril, comme il y a encore beaucoup de neige sur les pentes.

Et tant qu’à y être, une petite suggestion venant d’un ami skieur qui habite au sommet des Alpes françaises depuis toujours. Si la FIS souhaite réellement s’engager en faveur de l’environnement, il serait aussi judicieux d’éliminer les déplacements incessants d’un continent à l’autre dans toutes les disciplines. Avec un bloc de courses en Amérique du Nord, un en Europe et un en Scandinavie, ça diminuerait les effets sur l'environnement. En plus, ce changement entraînerait des économies extraordinaires pour tous.