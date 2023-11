La Coupe Davis, le prochain but de Novak Djokovic

Tout juste auréolé d'une septième couronne record aux finales de l’ATP, le numéro un mondial Novak Djokovic peut conclure une saison exceptionnelle par une victoire en Coupe Davis avec la Serbie cette semaine à Malaga, une compétition cochée sur sa feuille de route.

Bien que j'aie les plus grandes attentes pour ces trois tournois, mon plus grand désir pour la fin de la saison est de remporter la Coupe Davis.

À la mi-octobre, le Serbe avait fait de l'épreuve par équipes, qu'il a déjà remportée en 2010, son principal objectif.

Depuis, ces attentes ont été plus que comblées. Un septième titre au Masters 1000 de Paris comme aux finales de l’ATP et l'assurance de finir l'année au sommet du tennis mondial pour la huitième fois de sa carrière, à 36 ans.

Un automne de rêve, épilogue d'une année quasi parfaite. En 2023, Djokovic a conquis trois nouveaux titres du grand chelem (Internationaux d’Australie, Roland-Garros, Internationaux des États-Unis), portant son total à 24, record absolu chez les hommes. Il est même passé tout près du grand chelem calendaire, ne chutant qu'en finale à Wimbledon à l'issue d'un duel magnifique face à Carlos Alcaraz.

Quelques jours après son succès à Flushing Meadow en septembre, le Serbe avait apporté, face à l'Espagne en phase de groupes, le point de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe Davis.

La présence de Djokovic, absent de la campagne de Coupe Davis en 2022, pourrait redonner de l'attrait à une compétition qui en a beaucoup perdu depuis le changement de format en 2019 et la fin des populaires duels à domicile et extérieur.

Huit pays sont en lice dans le sud de l'Espagne pour cette phase à élimination directe qui commence mardi avec un duel entre le Canada, champion en titre, et la Finlande. Chaque rencontre, jusqu'à la finale dimanche, consiste en deux simples suivis d'un double.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de tennis masculin avec la Coupe Davis Photo : Getty Images / Fran Santiago

Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau porteront les couleurs canadiennes.

Elles mettent de la pression sur nous, c’est bon. C’est bien que les Canadiens et les Canadiennes se poussent vers les plus hauts sommets du tennis mondial , a dit Auger-Aliassime en référence à la victoire des représentantes de l’unifolié à la Coupe Billie-Jean-King il y a huit jours.

Quand j’étais jeune, c’est quelque chose qui semblait presque inatteignable. Et je pense que quand Vasek, Milos et Frank ont commencé à jouer, c’était quelque chose difficile à imaginer.

Les autres quarts de finale mettront aux prises l'Australie, finaliste l'an passé, à la République tchèque mercredi. Le lendemain, l’Italie de Jannik Sinner, battu dimanche à Turin par Djokovic, a rendez-vous avec les Pays-Bas jeudi, tandis que la Serbie fera son entrée en lice le même jour face à la Grande-Bretagne, privée d'Andy Murray, blessé à l'épaule.

Djokovic a laissé filer quelques manches ces dernières semaines et a péniblement passé la phase de groupes aux finales de l’ATP, où il a été bousculé par Holger Rune et Hubert Hurkacz et battu par Jannik Sinner lors de son premier match mardi. Mais il s'est montré impérial en demi-finales contre le numéro deux mondial Carlos Alcaraz (6-3 et 6-2) et en finale lors de ses retrouvailles avec Sinner (6-3 et 6-3).

Probablement mes deux meilleurs matchs de la saison , a estimé le Serbe, qui considère aussi l'année 2023 comme l'une des meilleures de sa carrière.

Celui qui entame une 400e semaine à la place de numéro un mondial va tenter de la terminer en brandissant un deuxième trophée en Coupe Davis avec la Serbie, après celui remporté en 2010 face à la France, absente à Malaga.

Avant de se tourner vers 2024, en quête du titre olympique, le seul qui manque à son palmarès.