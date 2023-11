Milan Lucic sera accusé de voie de fait envers sa femme

L'attaquant des Bruins de Boston Milan Lucic sera accusé de voie de fait à la suite de son arrestation samedi. Sa femme a appelé les policiers à leur résidence parce que Lucic aurait tenté de l'étrangler.

Un rapport du service de police de Boston diffusé lundi indique que Lucic, qui a remporté la coupe Stanley avec les Bruins en 2011, semblait en état d'ébriété lorsque les policiers se sont présentés à son appartement du North End au petit matin samedi.

Selon le document, Lucic a été arrêté après avoir été soupçonné de voie de fait contre un proche, ce qui pourrait entraîner une peine d'emprisonnement de deux ans et demi s'il est reconnu coupable. Il devrait comparaître mardi.

L'agent de Lucic n'a pas répondu à un courriel destiné à obtenir ses commentaires au cours du week-end, et il n'a pas répondu à un texto envoyé lundi non plus.

Le rapport de police mentionne que Brittany Lucic a déclaré aux policiers que son mari avait tenté de l'étrangler. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, elle a rectifié le tir et déclaré que Lucic lui avait plutôt tiré les cheveux. Elle a refusé des soins médicaux.

Le Vancouvérois n'a pas joué depuis le 21 octobre en raison d'une blessure. Il a obtenu deux mentions d'aide en quatre rencontres cette saison avec les Bruins.

La formation du Massachusetts avait indiqué samedi que Lucic serait à l'écart de l'équipe pour une période indéterminée. L'entraîneur-chef Jim Montgomery et le capitaine Brad Marchand ont dit qu'ils offriraient leur soutien aux proches de Lucic, sans toutefois aborder l'arrestation de l'attaquant.

Après avoir accédé à la LNH en 2007 à l'âge de 19 ans, Lucic a disputé les huit premières campagnes de sa carrière avec les Bruins. Il a notamment inscrit 30 buts, un sommet, lors de la saison 2010-2011, qui a été couronnée par la conquête de la coupe Stanley.

Il a disputé les huit campagnes suivantes avec les Kings de Los Angeles, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary avant d'accepter une offre de contrat d'une saison des Bruins en tant que joueur autonome l'été dernier.