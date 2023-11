Mbappé marque son 300e but plus rapidement que Messi et Ronaldo

Kylian Mbappé a atteint le plateau des 300 buts plus rapidement que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'ancien joueur étoile de l'équipe de France, Thierry Henry, est impressionné.

Mbappé a accompli cet exploit samedi, à l'âge de 24 ans et 333 jours, dans une victoire à sens unique de 14-0 contre Gibraltar.

Ce que fait ce jeune est extraordinaire, a confié Henry, qui dirige maintenant l'équipe de France des moins de 21 ans. C'est tout simplement incroyable.

Mbappé a souvent été comparé à Henry au début de sa carrière. Les deux ont gravi les échelons à l'Institut national du football de Clairefontaine, avant de se retrouver sur les ailes avec Monaco, où ils ont chacun remporté le Championnat de France dès leur plus jeune âge.

Mbappé a également reproduit un exploit de Henry lorsqu'il a remporté la Coupe du monde à sa première titularisation dans un tournoi d'envergure avec la France. Henry avait gagné le précieux trophée en 1998.

Mbappé a aussi été comparé au légendaire joueur brésilien Pelé en raison de ses succès précoces. Cependant, sur le plan du style, axé sur la vitesse et les habiletés individuelles, il ressemble davantage à Henry.

C'est un buteur, un fabricant de jeux; il excelle dans toutes les facettes du jeu, a mentionné celui qui a aussi dirigé le CF Montréal en MLS de 2019 à 2021. Certes, il peut encore s'améliorer, mais là n'est pas le point.

Avec le 17e tour du chapeau de sa carrière, Mbappé compte maintenant 21 buts à son actif en 19 matchs cette saison. Il s'agissait du 46e but du joueur étoile du Paris Saint-Germain en 74 présences internationales. Il n'est plus qu'à cinq filets de Henry dans la liste des meilleurs buteurs de l'équipe de France et à 10 du record national, qui appartient à son coéquipier Olivier Giroud.

Quand on lui a demandé combien de buts Mbappé pourrait marquer au total avec l'équipe de France, Henry a lancé à la blague qu'il pourrait atteindre le plateau des 1000. Il a ensuite ajouté que tout dépend de lui .

Il vit pour le foot; il est toujours bien préparé et il ne s'éparpille pas. Son professionnalisme et sa passion sont toujours là, a noté Henry. Trois cents buts? Certains n'y sont même pas parvenus en comptant ceux réalisés à l'entraînement.

Quant à lui, Mbappé a déclaré que le plateau des 300 buts n'était qu'un simple chiffre.