Novak Djokovic, pour la 400e fois au sommet

Novak Djokovic est no 1 mondial pour la 400e semaine. Un exploit unique. Il a de plus accru son avance sur Carlos Alcaraz au classement hebdomadaire de l'ATP publié lundi. Aucun changement à noter dans le top 50, Félix Auger-Aliassime est toujours 29e.

Le Serbe de 36 ans termine pour la huitième fois de sa carrière à la première place de la hiérarchie mondiale en fin d'année. Il a atteint la barre des 400 semaines au sommet plus de 12 ans après y être arrivé pour la première fois.

Pete Sampras y est parvenu six fois et Roger Federer cinq fois. Le Suisse a été no 1 durant 310 semaines et l'Américain pendant 286 semaines.

J'ai toujours faim de records et de titres , a-t-il dit dimanche. Il a remporté trois tournois du grand chelem en 2023.

Djokovic compte désormais 2390 points d'avance sur Alcaraz.

Le retour espéré en 2024 de Rafael Nadal, 662e au classement à 37 ans, lui offrira-t-il un rival à sa hauteur? L'Espagnol ne sait pas encore si son corps résistera.

Ouvrir en mode plein écran Rafael Nadal pourra-t-il remonter la pente au classement mondial en 2024? Photo : Getty Images / Patrick Hamilton

Classement de l'ATP :

1. Novak Djokovic (SRB) 11 245 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8855

3. Daniil Medvedev (RUS) 7600

4. Jannik Sinner (ITA) 6490

5. Andrey Rublev (RUS) 4805

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4235

7. Alexander Zverev (GER) 3985

8. Holger Rune (DEN) 3660

9. Hubert Hurkacz (POL) 3245

10. Taylor Fritz (USA) 3100

11. Casper Ruud (NOR) 2825

12. Alex de Minaur (AUS) 2740

13. Tommy Paul (USA) 2665

14. Grigor Dimitrov (BUL) 2570

15. Karen Khachanov (RUS) 2520

16. Frances Tiafoe (USA) 2310

17. Ben Shelton (USA) 2145

18. Cameron Norrie (GBR) 1940

19. Nicolas Jarry (CHI) 1810

20. Ugo Humbert (FRA) 1765